Come mangiare assumendo poche calorie, per prepararsi alla prova costume.

Dopo quasi tre mesi di pandemia, ci siamo trovati sbalzati dall’isolamento alle ferie estive. O, per lo meno, a qualche week end al mare o al lago. In attesa che riaprano le piscine. Ma la prova costume è dietro l’angolo. Quest’anno, per la mancanza di sport, ancora più implacabile. Ecco quindi il nostro suggerimento su come mangiare assumendo poche calorie, per prepararsi alla prova costume. Il suggerimento è per 6 piatti tra i meno calorici in assoluto.

Come mangiare assumendo poche calorie

Sul podio, le prime tre piazze

1) Passato o minestrone di verdure fresche di stagione. Varia molto in base alle verdure che decidiamo di inserire, ma parliamo sempre di acqua, sali minerali, fibre e vitamine. La scelta però per rimanere nelle 150 calorie a porzione, deve cadere possibilmente sulle verdure fresche e non sui minestroni surgelati o conservati

2) Risotto col cavolo. Può sembrare più una medicina che un alimento gustoso, ma porta in dote appena 350 calorie e tantissima salute! Un piatto presente sia nelle diete dimagranti che in quelle depuranti. La prova del nove di come mangiare assumendo poche calorie, per prepararsi alla prova costume

3) Pasta corta alle olive nere. Qui si contano circa 400 calorie, che, per un primo non sono molte. Scendono se si opta per la pasta integrale. Un goccio di olio extra vergine e le olive nere donano comunque sapore e colore a questo piatto

Dalla medaglia di legno in poi

– Melanzane “simil parmigiana”: le chiamiamo così, perché, se cucinate in versione light, senza formaggio, con pomodoro fresco e pochissimo olio, pesano sulla bilancia con sole 200 calorie

– Insalatona di tonno e verdure grigliate. Piatto estivo per antonomasia, conta sole 220 calorie, ma tanto gusto. Una bella insalata fresca con pomodoro, melanzane e zucchine grigliate. Un mix di salute e sapore!

– Petto di pollo o tacchino al limone o erba cipollina. Ecco un cult delle diete, l’esempio di come mangiare assumendo poche calorie, per prepararsi alla prova costume. Sole 250 calorie per un petto di pollo o tacchino, scaldati sulla piastra e guarniti con limone, rosmarino o erba cipollina. Tra l’altro, un pieno di energia!

La chiusura in bellezza

Considerando che si va verso il cuore dell’estate, chiudere un pranzo o una cena ipocalorica con qualcosa di fresco è una buona idea. Ma, per rimanere nelle 35/50 calorie, ecco il sorbetto al limone o mandarino. In alternativa gelato artigianale al limone, alla fragola o ai frutti di bosco, i più leggeri in assoluto.