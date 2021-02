Si dice che passare sotto una scala porti sfortuna. Bisognerebbe provare per verificare se è vero ma di certo per quanto ci si sforzi di capire, proprio non si sa da dove possa venir fuori questa credenza. È giusto, allora, chiedersi come mai esiste la credenza che non si deve passare mai sotto una scala?

Un significato dal Medioevo

La scala è stato sempre un attrezzo molto utile per tante cose. Purtroppo, anche nelle guerre era utilizzato per dare la scalata alle mura dei castelli. Sicuramente qualche scena di film ci può essere d’aiuto. Per impedire che gli assalitori potessero raggiungere la cima delle mura, si gettava da sopra l’olio bollente. Spesso, questo era diretto piuttosto verso quelli che erano al basso della scala e che la tenevano salda.

In questo senso passare sotto la scala, ricordava le scene di guerra e non era considerato di buon auspicio.

Un significato dall’antico Egitto

Andando indietro nel tempo giungiamo all’epoca dei faraoni, i re dell’antico Egitto. Fra i misteri egizi vi era il cosiddetto triangolo sacro. Era un triangolo rettangolo, di cui i cateti misuravano 4 con la base e 3 con l’altezza, e l’ipotenusa 5. Il 4 rappresentava il mondo materiale, il 3 Osiride il dio della fecondità e il 5 rappresenta Horo. In pratica, il triangolo sacro testimonia l’origine sacra dell’Egitto.

Poiché una scala appoggiata al muro ne forma un triangolo, nessuno a quell’epoca osava passare sotto di essa, considerata una sorta di bestemmia verso il popolo e gli dei e portatrice di cattiva sorte.

Il simbolo della scala. Come mai esiste la credenza che non si deve passare mai sotto una scala?

La scala è un simbolo molto antico. Probabilmente il suo più antico significato era quello di unione fra il mondo spirituale e quello materiale dell’uomo. La scala diventava così il simbolo del cammino spirituale dell’uomo nella sua vita, l’ascesa e l’arrampicarsi verso i piani superiori dello spirito e del bene. Così la famosa scala di Giacobbe nella Bibbia.

Passare sotto la scala perciò significava rinunciare al significato della vita, e ciò non avrebbe portato bene.

Ancora oggi si dice che passare sotto una scala porti sfortuna, ma senza sapere bene perché. Di fatto attenzione, perché in cima alla scala potrebbe esserci qualche barattolo di pittura.