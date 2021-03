Non è un alimento esotico e difficile da reperire, ma abbastanza diffuso e però inspiegabilmente non riceve mai la giusta considerazione. Ecco allora come mai all’alimento più salutare al mondo in Italia se ne preferiscono altri meno nutrienti?

L’alimento più salutare al mondo

Jennifer Di Noia della William Paterson University USA, è l’autrice di uno studio pubblicato sulla rivista specializzata Preventing Chronic Disease, che ha confrontato fra loro diversi tipi di alimenti per trovare quale fosse quello più sano e più salutare al mondo.

Fra frutta e verdura esaminate quella individuata come la più completa e salutare è in realtà il crescione. Una verdura che in Italia è abbastanza diffusa ma spesso preferita ad altri alimenti simili e perciò messa un po’ da parte. È ora però giunto il momento di riscoprirla.

Una verdura scelte fra tante

Lo studio ha passato in rassegna verdure e frutti di tutto il mondo. Il crescione è l’alimento che a parità di calorie riesce a dare il maggior numero di elementi benefici al nostro organismo e dunque è il più nutriente e più salutare.

Il crescione ha avuto il primo posto sul cavolo cinese, le bietole, gli spinaci, ma anche la zucca, il peperone rosso, il pomodoro, la frutta e altri. Tutti non eguagliano la concentrazione di benefici che riesce a dare il crescione. Basterebbe mangiare in una giornata 100 calorie di questa verdura per coprire il fabbisogno giornaliero di elementi nutritivi di una persona, senza dover mangiare altro.

Mangiare crescione fa bene

Il crescione è un alimento ricco di tante sostanze importanti come il calcio e il potassio. Ma anche il ferro e il magnesio, la vitamina A, C e K e tanti altri minerali ed antiossidanti. Con la sua ricchezza di elementi si rafforza il sistema immunitario, Inoltre si irrobustiscono le ossa, si prevengono i danni al cervello e si prevengono formazioni cancerogene.

Come mai all’alimento più salutare al mondo in Italia se ne preferiscono altri meno nutrienti?

Noi Italiani che abbiamo una dieta abbastanza varia, possiamo integrare il crescione nelle preparazioni a base di pesce, in una insalata mista così da riscoprire questo alimento tanto importante per la nostra salute e anche molto utile per integrare la dieta dei bambini e degli adolescenti come suggerisce la ricerca.

