Si stanno raccogliendo i panni appena asciutti. Si è pronti per stirare quello che c’è da stirare e riporre il resto. Quando ci si accorge che una delle maglie preferite ha un buchetto sulla manica. Cosa può essere successo?

Come mai alcuni capi appena lavati hanno dei buchi nel tessuto?

Se il buchino è in un posto poco visibile, basterà rammendarlo. Ma se invece è molto in vista l’unica soluzione è disfarsi del capo. Spesso lo si fa senza pensarci su troppo. Ma è importante capire cosa ha causato il danneggiamento del tessuto. E come fare perché non si ripeta più.

Le cause possono essere diverse

La prima causa da considerare è che il buco in questione fosse già sulla maglia. Magari distrattamente ci si è impigliati da qualche parte, tirando un filo che poi ha causato il danno. Oppure si ha un problema di tarme nell’armadio o cassetto. In questo caso bisogna subito lavare tutti i vestiti e poi pulire bene armadi e cassetti. Mettendo all’interno un prodotto antitarme per essere sicuri che non ritornino.

Ma potrebbe essere colpa della lavatrice. Esatto, potrebbe essere che all’interno del cestello ci sia qualcosa che danneggia i capi. Magari un pezzettino di metallo saltato da una zip. O una forcina per capelli rimasta incastrata da qualche parte. Meglio fare un controllo accurato.

Ma potrebbe anche essere che si sia rovinata qualche guarnizione, per via dell’usura causata dal tempo. Quindi i capi restano impigliati tra cestello e oblò e si lesionano.

Potrebbe dipendere da come si carica la lavatrice

Magari si è abituati a lavare jeans e magliette insieme, lasciando i jeans con la cerniera aperta. Quindi la colpa potrebbe essere proprio della zip che si impiglia e causa lo strappo. Quindi meglio evitare di lavarli insieme. O magari mettere i capi più delicati in una sacca, così da proteggerli da zip, bottoni o gancetti.

Infine bisogna considerare che la colpa sia del capo stesso. Magari la magliettina che si è bucata è di un tessuto non di qualità. Che con il tempo si è deteriorato, e ogni volta che si lava diventa sempre più sottile. Inevitabilmente, soprattutto con la centrifuga, fa attrito con gli altri capi. E per questo si rovina.

Quindi, ecco come mai alcuni capi appena lavati hanno dei buchi nel tessuto. A volte può dipendere dalla lavatrice, altre volte da come la si usa. Meglio dividere bene i capi, e usare il detersivo giusto. Che non rovini i tessuti e li protegga.

