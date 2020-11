Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Si avvicinano le feste e i supermercati saranno più frequentati del solito. Tornando a casa ci accorgiamo che non era poi tanto economica la spesa che abbiamo fatto. Non siamo sicuri di aver acquistato i prodotti meno cari. Cerchiamo allora di vedere come mai al supermercato si comprano i prodotti più cari senza rendersene conto.

La merce negli scaffali

Non tutti quelli che entrano in un supermercato hanno molto tempo per scegliere i prodotti. A volte si prepara a casa una lista di cose da comprare, a volte non si ha tempo nemmeno per fare quello. Allora si entra al supermercato, chi con la lista, chi senza.

Le persone con la lista

Le persone che preparano una lista sono in genere le persone che hanno più tempo a disposizione, come gli anziani. Si comincia a cercare fra gli scaffali e a volte non si ha forse possibilità di abbassarsi, per controllare tutti i prodotti, o semplicemente non si notano. E si cerca fra quelli che capitano sott’occhio.

Stessa cosa succede a chi ha fretta. Entra e si reca allo scomparto e dà uno sguardo veloce per prendere dagli scaffali ciò che gli serve.

Come mai al supermercato si comprano i prodotti più cari senza rendersene conto?

In effetti ambedue le persone, con la lista e con la fretta, hanno commesso lo stesso errore. Hanno cercato i prodotti nella zona dove sono sistemati quelli più cari. Infatti i prodotti al supermercato non sono disposti tutti in modo eguale. È noto che gli scaffali che stanno in basso sono poco controllati dalla gente, ed è lì che in genere si trovano i prodotti meno cari, o almeno quelli dove il supermercato ha un minimo di guadagno.

I prodotti più cari invece si trovano ad altezza degli occhi, che naturalmente sono quelli più visti e rivisti. Anche i cosiddetti “volantini” si trovano nella stessa posizione, perché attirano l’attenzione, che poi andrà ai prodotti che sono accanto.

Come fare una buona scelta

Al supermercato è meglio dare uno sguardo anche alle scaffalature più basse per vedere se ci sono dei prodotti che a noi possano sembrare più convenienti, senza gettarsi direttamente su quelli che sono a portata dei nostri occhi. Per guardare in basso a volte basta solo allontanarsi un poco dallo scaffale senza doversi abbassare, un gesto che permetterà di risparmiare.