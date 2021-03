Quante volte ci si è trovati dinnanzi a piccoli, ma insormontabili problemi casalinghi?

Una pasta fatta all’ultimo momento, una carbonara, una cacio e pepe magari, e ritrovarsi con il pepe nero in grani, senza mortaio o macinino.

Sembra un problema irrisorio, eppure ha creato molte situazioni tragicomiche in moltissime cucine d’Italia. La scelta più comune è tritarlo al coltello, rincorrendo poi i granelli di pepe che sfuggono per tutta la cucina.

L’antichità viene sempre in soccorso in casi come questo.

Ecco come macinare il pepe senza macinino, con un metodo facile, pratico e antico.

Come fare

È molto semplice. Prendere un panno di stoffa, qualunque asciughino da cucina va benissimo. Basta che sia di una buona stoffa e senza buchi. Prendere la quantità di pepe necessaria e metterla al centro del panno. Fare un fagotto ben stretto e arrotolare accuratamente il panno, assicurandosi che il pepe sia tutto insieme.

Dopodiché prendere un pentolino o meglio un martello.

Porre il fagotto su un tagliere e iniziare a battere in modo deciso sul fagotto, con il fondo del pentolino o con il martello. Durante questa operazione si deve fare attenzione che il fagotto non si disfaccia. Quando si sente al tatto che il contenuto ha una consistenza sabbiosa, procedere con l’apertura. Stendere il panno sul tagliere e raschiarlo con un coltello a lama liscia.

Il risultato è un pepe ottimamente macinato.

Chiaramente se lo si vuole più fine, basta richiudere il fagotto e proseguire a batterlo.

Altre spezie

Questa comoda soluzione può essere adottata anche per altre spezie, che presentano le stesse problematiche: bacche di ginepro, cumino, semi di sesamo e molte altre.

Si deve sempre avere l’accuratezza, però, di raschiare il panno con un coltello a lama liscia, per evitare che la parte più fine della spezia resti sulla stoffa.

Ed ecco come macinare il pepe senza macinino, con un metodo facile, pratico e antico.