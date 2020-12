Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A pochi giorni dal Santo Natale ecco che si tira fuori dai cassetti l’argenteria di famiglia per rendere impeccabili le festività in poche mosse.

Dopo mesi di inutilizzo, però, non è così raro trovare le posate leggermente scurite e ossidate rispetto agli anni passati. Una caratteristica tipica di questo materiale. E dunque, come porre rimedio a questa problematica? Di seguito, la Redazione di ProieziondiBorsa ha scovato due segreti di pulizia messi in campo dalle nonne. Quei rimedi semplici ma che rappresentano un’arma potente da conoscere e provare assolutamente.

Come lucidare l’argenteria velocemente per un Natale brillante

Tra i rimedi più efficaci per sfoderare l’argenteria più brillante di sempre, si avrà bisogno di pochi strumenti e qualche minuto di olio di gomito per raggiungere risultati veramente sorprendenti.

In una pentola, mettere a bollire circa 3 litri d’acqua. Intanto, in un contenitore inserire un foglio di carta d’alluminio per foderare tutto il contenitore. Una volta pronta l’acqua, versarla nel contenitore ed aggiungere 5 cucchiai di sale grosso. Mescolare per un minuto ed immergere tutte le stoviglie in argento. Basterà circa mezz’ora di riposo delle posate nell’acqua. Trascorso il tempo d’attesa, asciugare le stoviglie con un panno di cotone. Ed ecco che le stoviglie torneranno ai vecchi splendori in un batter d’occhio.

Secondo consiglio pratico

Per il secondo metodo, servirà un po’ di dentifricio inserito in una ciotola e mescolato a qualche goccia di olio essenziale a piacimento. Strofinare con un panno questa miscela sulle stoviglie incriminate e poi risciacquare sotto l’acqua corrente e poi asciugare.

Ed ecco che in men che non si dica l’argenteria potrà nuovamente brillare sulle tavole imbandite e adornate a puntino per l’occasione.

Se “Come lucidare l’argenteria velocemente per un Natale brillante” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “A Natale è meglio non sedersi a tavola senza aver controllato queste cose” per scoprire gli errori più banali da non fare durante le feste.