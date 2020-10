L’Italia vanta da sempre una grandissima tradizione nel design dei mobili. Senza andare a perdersi nei secoli precedenti, che hanno sfornato comunque vere e proprie opere d’arte, i complementi d’arredo in legno hanno sempre il loro fascino. Ancora oggi gli sposi puntano e investono ad esempio sui mobili della cucina e della sala. Il piacere di vivere le ore casalinghe a stretto contatto con i propri mobili è sempre una bella sensazione. Ma, se vogliamo che questi durino e sopravvivano al tempo, dobbiamo prendercene cura. Gli Esperti della nostra Redazione vi suggeriscono come lucidare i vostri mobili e farli splendere nuovamente.

Tarli e parassiti del legno

Non è solo il tempo a corrodere il legno, ma anche gli agenti esterni, come i tarli e i parassiti. Esistono tanti prodotti in commercio, in grado di neutralizzare queste minacce e preservare l’integrità dei vostri mobili. Ma, per evitare di introdurre materiali chimici in casa, magari a contatto coi bambini, ecco una soluzione alternativa. Proveremo un olio nutriente, in grado letteralmente di alimentare i vostri mobili.

Olio di oliva e olio di lino

Olio di oliva e olio di lino sono la risposta a come lucidare i vostri mobili e farli splendere nuovamente. Fate così:

a) prendete 25 ml di olio di oliva;

b) 25 ml di olio di lino crudo;

c) 25 ml di olio di lino scaldato.

Versate il tutto in un recipiente, mescolate con cura e lasciate riposare per qualche ora. Tenete pronti un pennello e un pennellino.

L’applicazione

Spennellate la vostra sostanza sui mobili, utilizzando entrambi i pennelli, in modo da coinvolgere tutte le superfici, angoli compresi. Lasciate che la soluzione faccia effetto e si asciughi. Dopo circa 4 ore, con un panno morbido, ripulite gli avanzi di prodotto e le eventuali sbavature. Se avete avanzato del prodotto, riponetelo in un barattolo di vetro, chiudendolo bene. Potrete riutilizzarlo il mese successivo, ravvivando e mantenendo lucidi e vivi i mobili di casa!

