A molti sarà capitato di acquistare oppure di ricevere in regalo una splendida pianta da tenere in casa. Nonostante ce ne siamo presi cura notiamo che col tempo la pianta appare spenta, con le foglie un po’ ingiallite e i colori cominciano a perdere lucentezza.

In questo articolo spieghiamo come rinforzare le piante da appartamento ingiallite e deperite per farle tornare come appena acquistate utilizzando un ingrediente naturale, facile da acquistare e spesso utilizzato nella nostra cucina.

Ora vedremo come lucidare e rinforzare le piante da appartamento ingiallite e deperite per farle tornare come appena acquistate.

Ecco cosa occorre:

a) 1 cucchiaino di miele;

b) 125 ml di latte;

c) spugnetta.

Procedimento

Versare un cucchiaio colmo di miele in 125 ml di latte e mescolare con cura, fino a quando il miele non si sarà sciolto completamente. Bagnare la spugnetta nella soluzione e pulire delicatamente le foglie, ad entrambi i lati. Per evitare che le foglie possano restare appiccicose asciugarle delicatamente con della carta assorbente.

Grazie al miele, le foglie ritorneranno a splendere acquistando il loro colore naturale e la forma originaria.

Questo procedimento può essere ripetuto spesso, e tutte le volte che lo riteniamo opportuno visto che il miele e il latte non sono nocivi per le piante.

Concimare le piante

Usare il miele per concimare le piante è il classico rimedio della nonna e il risultato sarà impressionante!

Occorrente

a) 4 o 5 cucchiaini di miele;

b) 2 litri d’acqua.

Procedimento

Versare quattro o cinque cucchiaini di miele in due litri d’acqua e mescolare bene senza lasciare grumi.

Utilizzare la soluzione per innaffiare le piante. Grazie alla presenza del fruttosio contenuto nel miele, le piante assorbiranno un eccezionale nutrimento tanto da vederle in poco tempo crescere forti e rigogliose.

Come rinforzare le foglie

Per rinforzare le foglie delle nostre piante l’utilizzo del miele farà dei veri e propri miracoli.

Procedimento

Sciogliere due cucchiaini di miele, in mezzo litro di acqua e mescolare bene.

Versare la soluzione in un contenitore spray e nebulizzare sulle piante.

Il miele oltre a dare nutrimento è un ottimo antibatterico e anti fungino.