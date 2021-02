Molte donne non amano i propri capelli ricci e adoperano costantemente la piastra per poterli lisciare.

L’uso della piastra rovina e secca i capelli. Esistono alcuni prodotti naturali in grado di rendere i capelli lisci, senza doverla usare.

In questo articolo spieghiamo, come lisciare i capelli ricci con questi ingredienti naturali per averli belli, in salute e idratati per molto tempo.

Impacco di banana, yogurt e lino

Questi tre ingredienti hanno un effetto idratante, lisciante, emolliente e rinforzante.

Ingredienti

a) 1/2 banana;

b) 2 cucchiai di olio di semi di lino;

c) 1 vasetto di yogurt naturale intero.

Procedimento

Mettere in un contenitore la banana tagliata a pezzetti e il resto degli ingredienti.

Frullare il tutto con un frullatore ad immersione, fino ad ottenere un composto cremoso e omogeneo.

Distribuire la maschera su tutti i capelli, anche sul cuoio capelluto. Massaggiare delicatamente e lasciare in posa, per un ora. Dopodiché sciacquare bene con uno shampoo delicato.

Maschera agli oli vegetali

Versare in un contenitore spray:

a) 25 ml di olio di ricino;

b) 25 ml di olio di mandorle dolci;

c) 25 ml di olio di oliva;

d) 25 ml di olio di karatè.

Agitare il tutto.

Spruzzare sui capelli e sul cuoio capelluto, massaggiare delicatamente e lasciare in posa per qualche ora.

Lavare i capelli con lo shampoo.

Come lisciare i capelli ricci con questi ingredienti naturali per averli belli, in salute e idratati per molto tempo? Con la maschera all’uovo e olio di sesamo

Ingredienti

a) 4 gocce di lavanda;

b) 2 uova;

c) 3 cucchiai di olio di sesamo.

Procedimento

Versare le uova in una ciotola e sbatterle.

Aggiungere le gocce di lavanda e i tre cucchiai di olio di sesamo.

Mescolare i tre ingredienti e spalmare la maschera sul cuoio capelluto e su tutti i capelli.

Fare agire per un ora e lavare i capelli con lo shampoo.

Latte di cocco e aceto di mele

Ingredienti

a) 200 ml di latte di cocco;

b) 1 cucchiaio di aceto di mele.

Procedimento

Lavare i capelli e versare gli ingredienti direttamente su tutti i capelli. Lasciare agire per qualche minuto e risciacquare solo con l’acqua.

I capelli, saranno lisci e morbidi, e grazie all’aceto di mele risulteranno più lucidi, per molto tempo.