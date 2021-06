Tutti, chi più chi meno, si lavano i denti. Quest’azione semplice e scontata ha un impatto ambientale non indifferente purtroppo. Per via degli strumenti che si utilizzano durante la propria igiene orale, avviene un certo consumo di materie plastiche. Grazie ad alcuni semplici consigli si apprenderà come limitare la plastica durante quest’azione quotidiana indispensabile e che tutti svolgono con frequenza giornaliera.

Perché prendersi cura della propria igiene orale può inquinare?

Come detto pocanzi, gli strumenti necessari a quest’azione sono solitamente fatti di materie plastiche. Spazzolini da denti, dentifricio, collutorio e filo interdentale, tutti prodotti ricavati o contenuti in questo materiale. Quello che molte persone non sanno è che esistono più tipologie di plastica. Molte delle quali non risultano essere riciclabili. Le poche che lo sono, invece, è possibile riciclarle soltanto se il materiale viene lavato a dovere prima di essere gettato.

Come limitare la plastica durante quest’azione quotidiana che tutti svolgono

Esistono alcuni prodotti che sono stati studiati per essere appositamente più sostenibili anche in questo campo. Ci sono poi anche prodotti che si possono fare direttamente in casa con pochi ingredienti. È facile dare una mano al pianeta riuscendo anche a risparmiare.

Ecco i consigli a riguardo:

Sostituire gli spazzolini di plastica con quelli in materiali biodegradabili

Sono un esempio gli spazzolini in bambù. Molto più resistenti e anche economici! Si trovano ormai nei negozi, nei supermercati e ovviamente anche nei siti internet.

Filo interdentale compostabile

Non tutti lo usano, ma risulta essere uno strumento molto utile per la cura dei denti. Questo prodotto si trova anche in fibra naturale di bambù.

Collutorio fatto in casa

Ottimo per combattere i batteri e l’alito cattivo, questo prodotto è possibile realizzarlo in casa con pochi semplici ingredienti. Saranno sufficiente 200 ml di acqua, un cucchiaino di bicarbonato, 2 gocce di olio essenziale di menta e un pizzico di sale. Il collutorio è pronto!

Dentifricio alternativo

In commercio è possibile trovare vari tipi di dentifricio in vasetti di vetro. Un’altra alternativa è il dentifricio in pastiglie. Basterà masticare una pastiglia e iniziare a spazzolare i denti. Oppure lo si potrà realizzare in casa in formato polvere o pasta, utilizzando argilla verde ventilata, olio di cocco, sale e olio essenziale.

Seguendo questi semplici consigli si avranno denti splendenti ed un mondo più verde!