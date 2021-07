L’estate si sa siamo tutti perseguitati da insetti e zanzare. Chi più chi meno, si sarà trovato di fronte a questo problema. E per tentare di risolvere si è affidato a prodotti disinfestanti o spray contro le zanzare. Ma perché spendere soldi inutilmente acquistando prodotti chimici quando la natura ci può dare una mano?

Pensiamo sempre all’ambiente ed evitiamo prodotti inquinanti

In alcuni casi è proprio impossibile farne a meno. Purtroppo ci sono insetti aggressivi che non riusciamo a eliminare con prodotti casalinghi. O con l’aiuto di piante aromatiche che li tengono a distanza, come la salvia. Ma prima di ricorrere a prodotti del genere, dobbiamo ricordarci che in natura tutto ha un suo scopo. Ed esistono degli animali che si nutrono proprio di questi odiosi insetti che infestano le nostre case o giardini.

Come liberarsi di insetti e zanzare grazie all’aiuto di questi animaletti un po’ bistrattati

Quali animali però? Ecco, stiamo parlando dei pipistrelli. Purtroppo questo piccolo animaletto si è guadagnato una pessima fama negli anni. Ancora di più in quest’anno passato a causa del Covid. Ma bisogna specificare che in nessun esemplare in Europa o in Italia è stato isolato nessun coronavirus. Come afferma l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

I pipistrelli comuni, soprattutto quelli italiani, sono un vero aiuto per l’ambiente. Il pipistrello viene considerato dagli scienziati una sorta di indicatore biologico. In più, la maggior parte delle specie sono insettivore. Per questo motivo sono i vicini di casa ideali per liberarsi di zanzare e piccoli insetti. Pare che possano arrivare a cibarsi di 1000 zanzare ogni notte.

Quindi, se vogliamo attirarli nel nostro giardino, evitiamo di usare insetticidi o pesticidi chimici sulle piante. Costruiamo una bat box e piantiamo in giardino il gelsomino notturno. In più, oltre a proteggerci dalle zanzare, proteggeranno anche il nostro orto. Mangiando tutti i parassiti che attaccano le nostre piante. Attenzione però, sono ghiotti di frutta matura, quindi raccogliamola in fretta!

Ecco come liberarsi di insetti e zanzare grazie all’aiuto di questi animaletti un po’ bistrattati. Superiamo i pregiudizi dovuti alla loro cattiva reputazione. E ringraziamo questi strani animaletti. Il loro contributo all’ambiente va oltre quello di disinfestatori. Infatti come le api, contribuiscono alla fioritura trasportando il polline.