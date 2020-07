Come liberarsi di formiche, ragni, scarafaggi?

Anche nei piani alti delle città non si è mai liberi dal problema degli insetti come formiche, ragni, scarafaggi. Anche se si possiede solo un davanzale e non un giardino fiorito, bisogna preoccuparsi di monitorare la loro presenza in casa, che diventa immediatamente un problema. Oggi vedremo come ridurre la possibilità di essere invasi, senza ricorrere a pesticidi e sostanze tossiche. Soprattutto se in casa ci sono animali domestici o bambini. Questi semplici accorgimenti danno un risultato immediato.

Individuare il formicaio

Per tenere lontane le formiche, è indispensabile individuare la zona dove si trova il formicaio e trovare il punto di accesso delle formiche all’abitazione. Di solito si tratta degli angoli di porte o finestre. Ad attirare una scia di formiche può essere un barattolo rimasto aperto, quello dello zucchero o del miele. Gli scarafaggi sono attratti dal cibo e dall’umidità. Non basta evitare di lasciare briciole sul pavimento della cucina o i piatti sporchi nel lavandino.

Tenere chiuso il cibo

Anche un cestino col pane dentro i pensili della cucina è fortemente attraente, oppure un sacchetto di farina. Il pane deve essere riposto in scatole di plexiglas portapane. La farina, i biscotti la pasta e qualsiasi altro cereale si devono conservare in vasi trasparenti chiusi e non in scatole o sacchetti. Senza questi accorgimenti, ci si ritrovano facilmente formiche, scarafaggi e farfalline bianche (tarme del cibo) in giro per la cucina.

Scoraggiare i ragni

Alzando lo sguardo verso il soffitto, si individuano i nidi dei ragni, che attirano le mosche e zanzare, ma sono altrettanto orribili e nocivi per l’igiene. Per scongiurare la presenza dei ragni, bisogna passare tutti i giorni uno spazzolone lungo con la testa fasciata da un panno imbevuto di insetticida lungo le pareti e soffitto di ogni stanza. Le ragnatele e i ragni cadranno sul pavimento e si potranno eliminare con l’aspirapolvere.

I prodotti da utilizzare

Come liberarsi di formiche, ragni scarafaggi. Sale, aceto e varie spezie come cannella, peperoncino e chiodi di garofano hanno un odore insopportabile per le formiche. Anche la menta, l’origano o l’alloro. I fondi di caffè sbriciolati nei nostri vasi in casa e sul balcone, tengono le formiche lontane dal terriccio. Un limone ammuffito le disorienta. Spargere una linea sottile di acido borico lungo le soglie dei balconi, in ingresso e sui davanzali è però il rimedio più efficace contro le formiche e gli scarafaggi, se non si hanno in casa animali. Si può trovarlo in bustine in farmacia. Anche il borotalco è abbastanza efficace.

Gli scarafaggi sono più difficili da sterminare, una volta entrati in casa. Bisogna chiudere ogni fessura di possibile accesso sotto le porte d’ingresso, sui davanzali e tappare ogni piccolo buco nei muri. Perché anche solo un po’ d’acqua nel lavandino o la ciotola del cibo del cane mal lavata li attirano. Le femmine si riproducono molto rapidamente, facendo le uova sotto i mobili e negli angoli bui. Per scovarli è utile accendere la luce di colpo nelle stanze dopo le otto di sera.