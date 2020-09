Le vesciche sono il peggior nemico degli sportivi e di chi ama le scarpe nuove. Quante volte ti è già capitato di dover interrompere un allenamento perché le vesciche ai piedi ti tormentavano? E quante volte hai maledetto le scarpe appena comprate perché per colpa loro hai i piedi sanguinanti? È ora di risolvere questo annoso problema: ecco come liberarsi delle vesciche ai piedi una volta per tutte.

Perché si formano le vesciche

Per sconfiggere un nemico, bisogna conoscerlo. Ecco perché, prima di poterti liberare delle vesciche, devi comprendere cosa sono e perché si formano.

Le vesciche sono un accumulo di fluido sotto lo strato più superficiale della pelle, l’epidermide. A causarle sono gli eccessivi sfregamenti: per questo generalmente le vesciche si formano in corrispondenza delle ossa sporgenti, che sfregano contro le scarpe. La frizione fra due strati di pelle fa sì che lo spazio fra questi si riempia di liquido. Inoltre, le vesciche tendono a formarsi quando i piedi sudano.

Dal punto di vista del tuo organismo, si tratta di un meccanismo di difesa. Più che curare le vesciche, bisogna quindi prevenirle, ascoltando i segnali del corpo.

I segreti per la prevenzione

Ecco come liberarsi delle vesciche ai piedi una volta per tutte: prevenendole. Ciò significa evitarne le due principali cause, ovvero la frizione e l’eccessiva sudorazione.

Il consiglio fondamentale per prevenire le vesciche è quindi fare attenzione alla scelta delle scarpe:

a) i materiali naturali possono essere migliori rispetto a quelli sintetici, più rigidi;

b) se le tue scarpe sono troppo piccole, possono premere contro alcune ossa del piede, causando la formazione di vesciche;

c) se le scarpe sono troppo grandi, il piede si muove e la frizione aumenta;

d) attenzione a cuciture, sporgenze o difetti della scarpa che possono causare abrasioni.

Se hai già acquistato le tue nuove scarpe, non indossarle subito per correre una maratona, o per ballare tutta la notte. Prova invece a usare le tue scarpe in casa per 20 o 30 minuti ogni giorno, per una o due settimane. Così, quando le indosserai per uscire o fare sport, si saranno già adattate alla forma del tuo piede.

Infine, la vaselina è incredibilmente efficace per evitare la frizione e, di conseguenza, la formazione di vesciche. Prima di indossare le scarpe, prova ad applicare questo prodotto miracoloso sui punti in cui percepisci un maggiore sfregamento. La tua pelle ti ringrazierà!

