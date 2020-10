Sia donne che uomini ne soffrono. Quei fastidiosi accumuli di grasso intorno al girovita spesso sono difficili da eliminare. Le cause più comuni sono la sedentarietà e una dieta sregolata, ma a volte sono lì proprio di costituzione. Purtroppo in questo periodo il tasso di sedentarietà è in aumento, soprattutto con lo smart working. Quindi, cosa fare per liberarsi delle maniglie dell’amore? Vediamo alcune soluzioni.

Come liberarsi delle maniglie dell’amore

Sicuramente una dieta bilanciata è un ottimo modo per evitare che l’adipe si depositi sui fianchi e intorno al girovita. Ma lo sport e alcuni esercizi possono andare a migliorare la situazione.

Corsa, nuoto e bici sono sicuramente un ottimo inizio. Ma il tennis è lo sport che aiuta di più in questo caso. Grazie alle continue rotazioni del busto riesce ad allenare meglio addominali obliqui. Il miglior modo di modellare i fianchi. Appena sarà di nuovo possibile praticarlo perché non dargli una possibilità?

Pilates

Alcuni degli esercizi praticati in questa disciplina si concentrano proprio su addome e bacino. È tutto a corpo libero. La differenza dagli altri allenamenti è che gli esercizi sono pochi, ma il segreto è la lentezza. Ogni esercizio va eseguito in modo preciso e lentamente. I risultati sono sbalorditivi.

Allenamento HIIT

Insieme all’allenamento Tabata è la nuova moda del momento. L’High-Intensity Interval Training consiste in un’alternanza di intensità, appunto. Dopo il riscaldamento si passa all’allenamento ad alta intensità. In questa fase bisogna dare il massimo sforzo. Si va dalle 6 alle 10 ripetizioni, con un recupero attivo. Cioè rallentando, ma stando sempre in movimento. Poi c’è il defaticamento. L’allenamento totale dura circa 20 minuti. È molto utile per modellare tutto il corpo.

Addominali obliqui

Se non abbiamo tempo di allenarci come si deve, qualche ripetizione di addominali obliqui al giorno può fare la differenza. Da sdraiati in posizione supina si solleva il busto verso un ginocchio e poi verso l’altro e si torna alla posizione di partenza. Grazie alla rotazione del busto per effettuare il crunch, l’addome si modella al meglio. Una raccomandazione, testa dritta senza piegare il collo.

Piegamenti laterali

È sicuramente uno degli esercizi più semplici, ma efficaci. Si parte in piedi con le gambe divaricate e piedi paralleli. Piegare il busto prima a destra, ritornare nella posizione iniziale e poi si piega a sinistra. Si può usare un bastone da tenere dietro le scapole per essere sicuri di non piegare la schiena. Questo movimento modellerà i fianchi al meglio.

Esistono anche dei trattamenti medici che vanno ad agire sull’adipe localizzato. Come la mesoterapia, la criolipolisi e la liposuzione. Questi trattamenti possono essere effettuati solo da un medico specializzato. Sono tutti trattamenti costosi a cui rivolgersi solo in casi estremi, come l’obesità. Se si hanno solo un po’ di maniglie dell’amore meglio concentrarsi su un po’ di sport e una dieta bilanciata. Fa bene alla salute e al portafogli.

Ed ecco come liberarsi delle maniglie dell’amore.