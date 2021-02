Purtroppo alcune delle nostre cattive abitudini ci costano anche molto denaro. Fumo, troppo cibo, alcool e shopping sfrenato finiscono spesso per svuotarci il portafoglio. Esiste però un metodo che ci permette di liberarci delle nostre cattive abitudini passo dopo passo. E così facendo potremo allo stesso tempo risparmiare del denaro. Dopo un po’ di tempo scopriremo che il denaro risparmiato sarà molto e ci permetterà di regalarci un premio. Ecco quindi come liberarsi delle cattive abitudini mettendo soldi da parte allo stesso tempo.

Come resistere alle tentazioni

Spesso quando abbiamo una cattiva abitudine ci è difficile resistere alle tentazioni. Ci promettiamo che non ci ricadremo più ma poi è molto dura dire di no. Per questa ragione, soprattutto all’inizio, non dobbiamo essere perfetti al 100%. È infatti possibile premiarsi per le singole volte il cui si resiste a una cattiva abitudine. Come fare? Il trucco è semplice. Bisogna prima di tutto preparare un salvadanaio o un barattolo. Ogni volta che siamo tentati di ricadere nella cattiva abitudine ma resistiamo possiamo scegliere due opzioni. La prima è quella di versare l’intera somma che avremmo speso nella cattiva abitudine nel salvadanaio. Altrimenti è possibile decidere una cifra fissa da versare. Anche versare solo uno o due euro per volta a lungo andare può fare la differenza. Sia per la nostra salute fisica e mentale che per il nostro portafoglio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Come utilizzare il denaro?

Ecco come liberarsi delle cattive abitudini mettendo soldi da parte allo stesso tempo, ma come utilizzare il denaro messo da parte? Prima di tutto questo va contato. In questo modo potremo davvero renderci conto di quanto queste cattive abitudini ci costavano. Capiremo anche quanto potremo risparmiare rinunciandoci. Dopodiché, però, possiamo anche premiarci. Possiamo decidere di mettere da parte una parte della cifra e spendere l’altra. Avendo accumulato il denaro nel tempo potremo infatti finalmente permetterci qualche sfizio o regalarci un oggetto costoso che volevamo da tempo. Attenzione, però, a non ricadere così in nuovi vizi!