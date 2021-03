L’alimentazione è sicuramente un fattore importantissimo. Ciò che mangiamo, infatti, determina il nostro stato di salute e può alleviare i rischi di tante malattie. Perciò, cerchiamo di fare attenzione a ciò che mettiamo in tavola. Cucinare può rivelarsi un ottimo alleato per una vita più sana e duratura! Per esempio, potremmo scegliere gli alimenti in base alla salute delle nostre arterie. In questo nostro precedente articolo, avevamo già consigliato qualcosa da mangiare. E oggi vogliamo ampliare la lista. Perciò, vediamo come liberare le arterie mangiando alcuni cibi di cui non conoscevamo le proprietà.

Il succo d’arancia è il primo alimento che dovremmo consumare

Pare che il succo d’arancia sarà l’alleato numero uno per la pulizia delle arterie. Infatti, secondo uno studio condotto dal dietista Gail Rampersaud, del Florida Department of Citrus, questo alimento può davvero esserci d’aiuto. E tutto ciò grazie all’esperidina, un flavonoide antiossidante che protegge dai danni dei radicali liberi. Questa sostanza, inoltre, può ridurre la pressione sanguigna, come dimostra la ricerca portata avanti dagli studiosi. E certamente i risultati ottenuti sono stati più che interessanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I risultati della ricerca condotta e altri cibi che, secondo la credenza popolare, fanno bene

Nello studio sono stati coinvolti 159 partecipanti adulti ipertesi. Tutti sono stati divisi in tre gruppi. Al primo gruppo sono stati somministrati due bicchieri di succo d’arancio al giorno. Al secondo è toccato il succo d’arancia con aggiunta di espedina e al terzo una bevanda di controllo con stesse calorie e vitamina C del succo d’arancia. I partecipanti dei primi due gruppi hanno riportato una diminuzione notevole della pressione sanguigna sistolica. Perciò, corriamo a prendere del succo d’arancia! Inoltre, secondo la credenza popolare questa volta, altri cibi che fanno davvero bene alle arterie sono i cachi, il cocomero, l’avocado e le alghe! Dunque, ora sappiamo come liberare le arterie mangiando alcuni cibi di cui non conoscevamo le proprietà!