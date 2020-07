Come liberare la memoria dell’iPhone senza perdere dati utili e immagini?

Dopo aver visto come liberare la memoria dello smartphone Android senza perdere dati e immagini, ecco un metodo semplice per liberare spazio anche su Iphone.

Cominciamo con una cattiva notizia: su questi dispositivi non è possibile svuotare la memoria cache di tutte le applicazioni comodamente da un menù. Possiamo però aggirare il problema e liberare ugualmente lo spazio occupato “inutilmente”.

Parliamo anche in questo caso solo di azioni molto semplici e alla portata di tutti.

Alleggerire la memoria rende il nostro smartphone più veloce ed efficiente.

Se non vogliamo però rinunciare alle applicazioni o ai file multimediali che abbiamo salvato, possiamo intervenire solo in piccola parte. Vediamo come è possibile.

Cache e cronologia del browser

Per quanto riguarda il browser Safari, vai a “Impostazioni”, seleziona Safari e premi “Cancella dati siti web e cronologia”. Si aprirà una finestra di avviso e potrai confermare la tua decisione premendo di nuovo “cancella dati e cronologia”. Eventualmente perderai la cronologia salvata anche su altri dispositivi collegati all’account. In genere però, non ci teniamo particolarmente a mantenere memorizzati tutti i siti che visitiamo. Per non perdere nulla di importante, basta salvare i propri preferiti nelle apposite cartelle.

Puoi liberare spazio occupato da Safari anche eliminando l’elenco di lettura non in linea.

Sempre da impostazioni, cerca “generali” e poi “spazio libero iPhone”. Premi “gestisci spazio”, poi scegli Safari dall’elenco, e in alto a destra dovresti vedere la scritta “modifica”. A questo punto trovi “elenco di lettura non in linea” e premendo sul trattino alla sua destra potrai eliminarne il contenuto.

Altri consigli su come liberare la memoria dell’iPhone senza perdere dati utili e immagini

Se utilizzi come browser Chrome, puoi svuotare la cache e la cronologia aprendo l’applicazione e poi andando su “impostazioni” e di nuovo “privacy”.

Oltre ai browser, anche Facebook, come tante altre app, conserva una gran quantità di dati superflui. Con iPhone non è però possibile svuotare la cache di Facebook. Potresti liberartene solo eliminando l’applicazione per poi re-installarla. Dovrai effettuare di nuovo l’accesso, ma in certi casi questo trucchetto può far comodo.

Se vuoi fare di più, ti servirà un computer con installato iTunes e il cavo per collegarvi l’iPhone. Dal computer, tramite la condivisione file di iTunes, puoi vedere anche le cartelle dei file temporanei. E potrai quindi fare pulizia liberando ancora un po’ di spazio.

Valuta infine di utilizzare i servizi Cloud per salvare foto, video e tanto su un archivio accessibile online, anziché sulla memoria del tuo dispositivo.