Se lo scarico del lavello della cucina o del lavabo è intasato, non bisogna usare rimedi chimici e costosi. Esistono alcuni rimedi casalinghi molto efficaci. Ed ecco come liberare il lavello della cucina otturato con un semplice trucco casalingo a base di aceto e bicarbonato di sodio. Se questo metodo non è sufficiente ci sono altre due rimedi da provare prima di arrivare a prodotti chimici aggressivi e nocivi.

Come liberare il lavello della cucina otturato con un semplice trucco casalingo

Se il tubo non è completamente intasato, ma l’acqua può ancora defluire lentamente, allora prima che si intasi del tutto bisogna agire. È possibile provare un rimedio casalingo molto usato che consente di rimuovere il calcare e i depositi di grasso nel tubo. Per liberare il tubo di scarico intasato versare quattro cucchiai di bicarbonato di sodio nel tubo e sciacquare immediatamente con mezza tazza di aceto. Subito si avvertirà un rumore e quando il gorgheggio si è fermato versare acqua calda per pulire lo scarico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Inoltre, il bicarbonato può essere sostituito dalla soda. Entrambi sono adatti per la pulizia del tubo di scarico. Il metodo è lo stesso usato per il bicarbonato.

La ventosa a campana

Un altro rimedio classico è la ventosa che se usata correttamente può dare ottimi risultati. Riempire il lavandino di acqua, posizionare la ventosa al centro dello scarico e assicurarsi che sia completamente coperta dall’acqua. Muovere più volte la maniglia della ventosa, prima verso il basso e poi verso l’alto, facendo attenzione a non far staccare la campana di gomma dallo scarico. Infine, togliere lo stantuffo dal lavandino e l’acqua dovrebbe defluire normalmente. Se ciò non accade ripetere l’operazione una o due volte.

Spazzola metallica flessibile

Un rimedio molto efficace è la spazzola metallica cilindrica flessibile. La spazzola riesce ad arrivare più in profondità nel sifone e pulisce il tubo quasi completamente. Però, per fare ciò bisogna rimuovere il tappo del lavandino, poi per pulire bene il tubo bisogna tirare energicamente avanti e indietro la spazzola metallica flessibile dal tubo. Tuttavia, questa operazione, richiede una certa abilità nell’uso, altrimenti si rischia di rovinare il tubo di scarico.

Approfondimento

È incredibile che molti stiano eliminando queste lampadine da casa per un motivo sorprendente anche se fanno molta luce