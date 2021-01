Prova costume ancora abbastanza lontana. Piscine e palestre chiuse. Qui c’è il rischio reale di dimenticarci per un attimo della nostra forma fisica e mettere su qualche chiletto di troppo. Complice anche questa pandemia che ci costringe a lunghe giornate casalinghe, costellate dal derby tra noi e il frigorifero. Stress e ansia ci portano a mangiare in maniera nervosa, quindi male. Non dimentichiamo le tre regole fondamentali per mantenerci sani: attività fisica, alimentazione equilibrata e niente abusi tra alcol e fumo. Ma la domanda può quindi sorgere spontanea: come liberarci dei cuscinetti di grasso sui fianchi, magari in tempi abbastanza brevi e senza troppe rinunce? Ecco qualche suggerimento dei nostri Esperti della Redazione.

Cosa sono i cuscinetti di grasso sui fianchi

Come diceva Napoleone: “Per sconfiggere il nemico, bisogna conoscerlo bene”. Cosa sono quindi questi antiestetici e antipatici cuscinetti che ci perseguitano sui fianchi? Sono strati di adipe, cioè di grasso, che si depositano tra la coscia e i glutei. Alle volte allargandoci anche la figura in maniera abbastanza evidente. Il nostro problema sta nella difficoltà di eliminarli, visto che sono localizzati, cioè ben piazzati nella zona di accumulo. Come liberarci dei cuscinetti di grasso sui fianchi, se non con una dieta mirata e molta attività fisica. Vediamo qualche suggerimento assieme.

Consigli utili ma semplici e mirati

Partiamo dal presupposto che le cose semplici sono anche quelle più concrete e facilmente realizzabili, quindi, a livello alimentare, evitiamo:

gli zuccheri e il sale in eccesso;

il cibo spazzatura e quello da fast food;

le bevande gassate e piene di coloranti;

fritti, alimenti troppo conditi e gli eccessi di alcol.

Questi sono dei buoni punti di partenza per metterci in competizione coi cuscinetti e dichiarare loro guerra.

Esercizi fisici complementari

L’alimentazione da sola non basta per liberarci dei cuscinetti di grasso. Dobbiamo lavorare anche sull’aspetto fisico, senza però strafare, col rischio di mollare troppo presto. Soprattutto, se non siamo abituati e costanti nell’attività. Ecco allora due punti di partenza semplici semplici:

lo stretching degli arti inferiori, che ci consentirà di stimolare la circolazione, drenando i liquidi e contrastando i grassi;

una corsa, anche a giorni alternati, di almeno mezz’ora, o, in alternativa, delle passeggiate quotidiane, a passo spedito, per almeno un’oretta.

Se vogliamo poi entrare nello specifico, con qualche esercizio mirato, allora facciamo lo step, anche coi gradini di casa, o quelli condominiali. A patto, però di non avere patologie cardiache o della spina dorsale. Lavoriamo sulle gambe, sollevandole, muovendole lateralmente e avanti e indietro per una decina di volte. Agiamo anche sui muscoli antagonisti, cercando di tonificare i glutei e gli adduttori. Per ulteriori consigli su come liberarci dei cuscinetti di grasso sui fianchi, invitiamo alla lettura di approfondimento sottostante, facendo i lavori domestici.

