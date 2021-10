Anche se il nome può sembrare molto poetico ed evocativo, i pesciolini d’argento possono diventare un vero e proprio incubo. Si tratta di piccoli animaletti che si nascondono in casa nutrendosi di tutto ciò che trovano (carta, vestiti, adesivi, muffa, avanzi ecc.) e si moltiplicano a vista d’occhio.

Il rischio è quello di trovarci la casa infestata dopo pochissimo tempo e una volta che avremo la casa piena sarà difficile sbarazzarci di loro. Ma ecco come liberarci definitivamente dei fastidiosi pesciolini d’argento con questi metodi efficaci e veloci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È importante agire subito, perché se i pesciolini d’argento si moltiplicassero in maniera sostanziale, l’unica soluzione sarebbe quella di chiamare una ditta di disinfestazione, processo che può rivelarsi abbastanza costoso.

Come liberarci definitivamente dei fastidiosi pesciolini d’argento con questi metodi efficaci e veloci

I pesciolini d’argento sono dei piccoli parassiti di color argento con tantissime piccole gambe e antenne che possono raggiungere anche i 2 cm di lunghezza. Si riproducono molto velocemente, basti pensare che le femmine riescono a deporre fino a 20 uova al giorno e durante tutto l’anno.

Inoltre, sono degli animaletti abbastanza longevi. Un pesciolino d’argento potrebbe vivere fino agli 8 anni. Perciò, anche se ne abbiamo visto solo uno in casa, potrebbero essercene molti di più. Amano l’umidità, dunque si nascondono solitamente in luoghi umidi della nostra casa ed è li che dobbiamo andare a cercarli.

Capire se abbiamo la casa infestata da questo parassita è molto semplice: anche se non li vediamo riusciremo a vedere gli escrementi che lasciano, piccoli granelli neri dalle dimensioni millimetriche.

Alternative naturali

Per eliminarli si può utilizzare un semplice spray insetticida, ma se non vogliamo utilizzare composti chimici perché siamo sensibili all’ambiente o perché abbiamo degli animali in casa ecco delle valide alternative:

Spezie ed erbe profumate: i pesciolini d’argento rifuggono gli odori forti. Perciò scappano quando sentono odori di spezie ed erbe. Un’ottima soluzione per eliminare questi insetti è quella di cospargere le parti umide della nostra casa con delle spezie forti come la cannella, i chiodi di garofano o l’alloro;

Esca naturale: possiamo creare un’esca completamente naturale in grado di attirare i pesciolini d’argento in un unico posto. Ciò renderà più facile eliminarli o portarli via. Ad esempio, potremmo utilizzare dello zucchero e miele (di cui i pesciolini sono ghiotti) e inserirlo dentro un contenitore o una bottiglia. È importante scegliere un contenitore che sia in grado di intrappolare questi animaletti in modo che non riescano a uscire e che possano essere rimossi con facilità.

Approfondimento

3 spray da preparare in casa per non avere più funghi e parassiti nelle nostre piante.