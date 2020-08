Come liberararsi dei moscerini della frutta una volta per tutte

I moscerini della frutta tendono a invaderti casa? Una volta che si sono sistemati, questi ospiti non invitati sanno come invadere ogni angolo della cucina. Fortunatamente, ci sono diversi modi semplici per liberare la tua casa dai moscerini della frutta e impedire loro di tornare. Vediamo quindi come fare.

Intrappolare e congelare i moscerini della frutta

Procurati due barattoli di vetro. I barattoli più piccoli sono più facili da tratare rispetto a quelli più grandi. Metti degli avanzi di frutta, come scorze o bucce, in ogni barattolo come esca. Metti da parte i coperchi dei barattoli. Non ci serviranno per costruire la nostra esca per i moscerini della frutta.

Chiudi, invece, le aperture dei barattoli con un involucro di plastica trasparente elastico. Ora, premi al centro dell’involucro di plastica con la punta delle dita. Si creerà una piccola conca nella plastica, che scende verso l’interno dei barattoli. Fai un foro di circa 1 mm al centro delle conche.

Vi potrà sembrare che un piccolo buco non sia sufficiente per intrappolare tutti i moscerini presenti in casa. In realtà è più che sufficiente! Aspetta che le mosche si avvicinino ai barattoli e rimangano intrappolate al loro interno. Quando noti che il numero dei moscerini in un barattolo è sufficiente, mettilo nel congelatore per uccidere i moscerini e le loro uova. Quando noti delle mosche nell’altro barattolo, mettilo nel congelatore e fai il cambio con quello che è stato nel congelatore per un po’. Continua a ruotare i due barattoli dentro e fuori dal congelatore. Questo metodo è sicuro, poiché non devi occuparti di pulire la trappola all’esterno e non lascerai ciotole di liquido puzzolente in giro per casa! La plastica che chiude i brattoli, infatti, previene la diffusione dell’odore intenso dell’esca per i moscerini. E impedirà anche al liquido di rovesciarsi in giro, nel caso abbiate un gatto o un cane troppo curiosi.

Liberarsi delle uova: attenti alla spazzatura

Per capire come liberararsi dei moscerini della frutta una volta per tutte, è necessario ricordarsi delle uova. Distruggere le uova è fondamentale se non ci si vuole ritrovare invasi di nuovo il giorno dopo la disinfestazione.

Scopri quindi dove si riproducono. I moscerini della frutta depongono di solito le uova in luoghi che forniscono cibo e umidità. Fai attenzione alla frutta in decomposizione, ai lavandini umidi o ai bidoni della spazzatura, in particolare quelli dell’organico e il compost. Sarebbe buona abitudine tenerli fuori casa e con il coperchio ben chiuso. Se non avete un balcone dove poter tenere i vostri rifiuti organici, cercate una zona consona e procuratevi un buon contenitore. Eviterete non solo la proliferazione dei moscerini, ma anche dei cattivi odori.

Per sbarazzarvi delle uova, dovrete capire dove si trovano le fonti di cibo dei moscerini.

Ciotole o sacchetti di frutta andata a male sono un evidente colpevole. Anche se la vostra frutta è nuova di zecca, il contenitore in cui la conservate potrebbe contenere residui di vecchi prodotti che attirano ancora i moscerini della frutta.

Il compost è un altro banchetto sontuoso per questi fastidiosi animaletti.

Un sacchetto aperto di rifiuto organico può essere attraente per i moscerini della frutta, ma sono attratti anche dal sacchetto degli imballaggi e dal vetro. Ad esempio, se avete buttato via bottiglie di birra non risciacquandole o lattine di bevande gassate.

Tenete i vostri bidoni puliti

Quando avete lavato l’ultima volta il bidone della spazzatura? Anche portando fuori la spazzatura frequentemente, il recipiente stesso potrebbe essere la fonte del problema.

Oltre ai bidoni, anche gli scarichi del lavello della cucina spesso ospitano moscerini della frutta. Questo perché i pezzi di cibo possono rimanere intrappolati lì e iniziare a marcire.

Anche le spugne e gli stracci per i pavimenti lasciati umidi, possono essere terreno fertile per i moscerini. Conservate i vostri prodotti con cura e ridurrete alla grande il problema. Un pezzo di frutta troppo matura può perpetuare l’infestazione fornendo un ottimo posto per la riproduzione dei moscerini della frutta.

L’ideale sarebbe lavare i contenitori della spazzatura (e dell’umido in particolare) ogni settimana circa. Questo in particolare, durante i mesi di fine estate, quando le popolazioni di moscerini della frutta sono elevate.

Risciacquare bottiglie e altri contenitori con acqua calda prima di gettarli nella spazzatura. I residui contenuti in questi oggetti possono riversarsi nei contenitori della spazzatura e peggiorare il problema.

Come liberararsi dei moscerini della frutta una volta per tutte: attenzione allo scarico del lavello!

Potete verificare se lo scarico è un terreno fertile per i moscerini della frutta, coprendolo con un pezzo di pellicola trasparente con un sottile strato di miele. Mettetelo sullo scarico con il lato del miele rivolto verso il basso. Lasciate in posa per circa un’ora. Se i moscerini della frutta si attaccano al miele, lo scarico è parte del problema.

Assicurati che lo scarico funzioni correttamente, per prima cosa. Se lo scarico è intasato, potresti avere pezzi di frutta in decomposizione che attirano le mosche laggiù.

Per uccidere le uova, versa una pentola di acqua bollente e sapone per piatti nello scarico. Usa una spazzola per strofinare intorno ai lati.

Attenzione a non versare la candeggina nello scarico. Non serve a nulla ed è dannoso per l’ambiente.