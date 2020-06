Come levare la sabbia dai piedi in modo veloce? Quante volte siamo andati al mare quest’estate per prendere un po’ di sole, per fare il bagno o per stare con gli amici. Una fuga dalla città, dai pensieri e dal lavoro. Facciamo il bagno, ci divertiamo e poi arriva il momento in cui dobbiamo andare via oppure dobbiamo andare a pranzo e abbiamo piedi e mani pieni di sabbia. E così iniziamo a lavarle ma poi non possiamo più toccare nulla e andiamo in giro con le mani al cielo come in segno di preghiera. Be’ diciamo addio ai segni di preghiera perché esiste un metodo molto più efficace che porterà via sabbia da mani e piani in un batter d’occhi.

Come levare la sabbia dai piedi in modo veloce?

La cosa importante da fare è portare con sé una confezione di borotalco. Nel momento in cui siete pronti a lasciare la spiaggia applicate un’abbondante dose di borotalco su piedi e polpacci, meglio metterne tanto per ottenere così il risultato desiderato. Il borotalco non farà altro che assorbire l’eccesso di umidità e la sabbia si staccherà facilmente, ora la pelle polpacci sono liberi dalla sabbia. Ovviamente lo stesso procedimento è applicabile anche per le mani. Potete mettere una dose abbondante di borotalco sulle mani a voilà la sabbia piano piano cadrà come per magia.

Potete sostituire il borotalco con la sabbia asciutta

Usatela per strofinarla sui piedi e tutta l’area coperta dalla sabbia. Anche se non è proprio un metodo perfetto, poiché la sabbia asciutta si potrebbe attaccare a quella bagnata e sì un po’ ne cadrebbe, ma si rischia comunque di avere sempre sabbia su gambe e mani. Sembra un in circolo vizioso infinito. Mentre invece con il borotalco, che ha anche un buon odore, non dovrete più preoccuparvi della sabbia. Addio a sabbia in casa e in macchina.