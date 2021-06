Chi abita in campagna e chi va a ritemprarsi più volentieri in montagna che al mare, conosce bene il problema degli insetti aggressivi a pungiglione. E dell’assalto quasi quotidiano che subiamo durante una passeggiata nei boschi o anche solo dietro casa, se abbiamo una baita circondata da praterie fiorite.

I reparti “salute” di supermercati e parafarmacie risultano sempre poco provvisti di quegli stick e lenitivi che necessariamente dobbiamo portare con noi per alleviare il dolore causato dalle inevitabili punture. Prodotti che, peraltro, non risultano certo a buon mercato.

Vediamo oggi come lenire i gonfiori da punture di api e vespe o calabroni. La ricetta casalinga e naturale la suggeriamo Noi, Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Gonfiori e prurito causati dagli insetti

Gli anziani soffrono più facilmente per le punture di insetti perchè la pelle con l’età si assottiglia e diventa molto sensibile, come quella dei neonati. Ma non solo. Le cause del prurito possono essere esterne e riferite chiaramente a punture di insetti. Ma talvolta anche per alterazioni interne dell’organismo, come nelle malattie del fegato o nel diabete.

Le punture di insetti come zanzare, api, vespe o calabroni non vanno sottovalutate a tutte le età ma soprattutto quando causano un forte fastidio e addirittura dolore.

Bisogna disinfettarle, evitare il contatto e proteggerle per accelerare la guarigione. E dobbiamo sempre ricorrere ai medicamenti antiallergici e antistaminici che il medico ci consiglia.

In tal caso è opportuno fare prevenzione, portarli sempre con noi quando andiamo in passeggiata. E avere sempre nel portafoglio una fotocopia della cura prestata dal Pronto Soccorso in caso di puntura da api, vespe e calabroni che abbiano causato forti reazioni allergiche.

Talvolta non basta una blanda pomata, occorrono antistaminici potenti iniettabili o per bocca. A livello locale il gonfiore non si calma, l’infezione ha un decorso lento. Perché spurghi si può intervenire con applicazioni di ittiolo.

Come lenire i gonfiori da punture di api e vespe o calabroni

Molte erboristerie vendono un mix di oli essenziali che permettono di alleviare fastidi e pruriti. Ma conoscendo le dosi giuste, e senza variarle a piacimento, è possibile prepararne uno anche da soli.

Occorrono 4 cucchiaini di olio essenziale di geranio, 2 cucchiaini di olio essenziale di eucalipto e sempre 2 cucchiaini di olio di tea tree. Aggiungere quindi 1 cucchiaino di olio di citronella.