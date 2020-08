Come lenire i dolori al nervo sciatico senza spendere in medicine e omeopatia

Uno di quei dolori fastidiosi, presenti già appena alzati dal letto, e, in grado di rovinarci tutta la giornata: la lombosciatalgia. Tendiamo a definirla più comunemente dolore al nervo sciatico, ma la sostanza è quella, col rimedio pronto in bustina o pastiglia, per permetterci almeno di affrontare la giornata lavorativa. Ricordiamo però che ciò che introduciamo di medicinale per alleviare un dolore, va poi a finire su fegato e reni. Ecco allora che i nostri esperti di salute vi suggeriscono oggi come lenire i dolori al nervo sciatico senza spendere in medicina e omeopatia.

L’esercizio fisico

Non ci stancheremo mai di dirlo: un fisico allenato, o anche solo elasticizzato, ha molte meno possibilità di infortunarsi e ammalarsi. Prendetevi mezz’ora al giorno per una camminata, una nuotata, una corsa in bici, ma anche yoga, esercizi in casa. Perfino il ballo ci elasticizza. E, se c’è una zona del nostro corpo che risente in positivo degli esercizi preventivi è proprio la schiena. Può sembrare strano, eppure l’esercizio fisico è proprio uno dei modi per tenere lontani i dolori dalla schiena.

Il principio attivo

Secondo infatti la medicina dello sport un esercizio costante e senza troppi sforzi, che ne mettano a repentaglio la salute, è il modo migliore per allentare la pressione fisica sul nostro nervo sciatico. Eviteremo così di incorrere in fastidiose infiammazioni e dolorose contratture. Senza contare che mantenendo allenata la schiena, sforzeremo meno ginocchia e gambe, altrimenti chiamate a movimenti nocivi, per la scorretta postura nella zona lombare. I nostri esperti nella redazione vi ricordano comunque che il primo passo per evitare problemi alla schiena è mantenere un peso forma equilibrato. Il sovrappeso infatti è il nemico numero 1 dei dolori al nervo sciatico.

Yoga e stretching

Yoga e stretching sono fondamentali per lenire il dolore alla schiena, ma sono anche i metodi più conosciuti. Come lenire i dolori al nervo sciatico senza spendere in medicine e omeopatia, passa anche da questi consigli:

su un tappeto morbido, sdraiatevi sulla schiena e piegando le gambe con le ginocchia in su, cercate di tendere l’addome, mantenendo una respirazione fluida e rilassata per almeno 10 secondi; nella stessa posizione solleviamo questa volta le gambe in aria e manteniamo la posizione per almeno 5 secondi, alternando destra e sinistra. Ripetiamo esercizio per almeno 5 volte; infine, solleviamo semplicemente una gamba, tenendo la piegata informando un angolo di 90 ° rispetto al pavimento. A gambe alternate, ripetiamo per alcuni secondi.

Approfondimento

