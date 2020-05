A tutti sarà, prima o poi, caduto l’occhio sulla stringa alfanumerica riportata sulle uova in commercio nella grande distribuzione. A dirla più semplicemente, anche le uova sono provviste di una loro carta d’identità a cui è bene prestare attenzione. Non si tratta infatti di semplici numeri di lotto, ma di veri e propri indicatori di origine e qualità delle uova. Per questo è importante capire come leggere le sigle impresse sulle uova in commercio.

Cosa nasconde il primo codice numerico

E’ questo forse il dato che potrebbe risultare di maggiore interesse per un consumatore attento alla qualità del cibo che ingerisce. Pertanto, se in apertura del codice compare il numero 0, ciò sta a significare che l’uovo proviene da un allevamento biologico. Il che si traduce nella garanzia di spazi all’aperto, e numeri ridotti di galline ovaiole.

Se invece è riportato il numero 1 ciò sta a significare che l’uovo proviene sempre da un allevamento all’aperto, ma con spazi ben più ristretti di quelli degli allevamenti bio. Il numero 2 sta poi ad indicare allevamenti a terra, o in capannoni al chiuso. Infine il numero 3 contraddistingue le uova provenienti da galline costrette in gabbie, spesso impilate l’una sull’altra.

Come leggere le sigle impresse sulle uova in commercio

Proseguendo nel tour guidato sui gusci delle uova in bella mostra nei supermercati, andrà posta attenzione ai due successivi caratteri alfabetici. Per farla breve, se l’interesse è rivolto esclusivamente a uova di nazionalità italiana, basterà verificare che compaia la sigla IT. Altrimenti, meglio sapere, sin da subito, che le uova non sono “nostrane”.

Segue un altro codice di tre caratteri che sta ad indicare il Comune dove è situato l’allevamento. Interpretazione, quest’ultima non così alla portata di tutti, perché richiede di conoscere la corrispondenza tra Comune e codice. Subito dopo, viene anche la sigla della Provincia e il codice preciso dell’allevamento.

Con questo vademecum, d’ora in poi, fare acquisti consapevoli di uova sarà, come dice il detto, un “uovo di Colombo”!