Quando vogliamo acquistare un nuovo prodotti ci ritroviamo spesso a leggere tutta la lista ingredienti. Vogliamo che il cibo sia salutare e ricco di gusti che ci piacciono. In questa fase però molti dimenticano una caratteristica importante della lista degli ingredienti. Ecco come leggere gli ingredienti dei prodotti per non farsi sfuggire questa informazione fondamentale.

L’importanza della lista ingredienti

La lista degli ingredienti sui cibi in commercio è molto importante. È infatti regolata dalla legge e serve a tutelare il consumatore. Ci avverte infatti se nel cibo sono presenti degli allergeni. Leggendo la lista scopriamo anche se il cibo può essere entrato a contatto con degli allergeni. In questo modo si possono evitare acquisti che potrebbero mettere a repentaglio la nostra salute. Ma non solo, sapere cosa c’è nel cibo che compriamo può aiutarci se seguiamo diete particolari. Anche chi non mangia alcuni cibi per scelta, come i vegetariani o i vegani, traggono grande beneficio dalla lettura degli ingredienti. La lista però non ci dice solo quali ingredienti sono presenti nel prodotto. Ci comunica infatti anche un’altra importante informazione che non tutti conoscono.

Come leggerla

Ecco come leggere gli ingredienti dei prodotti per non farsi sfuggire questa informazione fondamentale. L’ordine degli ingredienti non è infatti casuale! Per legge gli ingredienti devono essere elencati in un modo particolare. Sono infatti scritti in ordine di quantità. Il primo ingrediente sarà quello presente in maggiore quantità nel prodotto. L’elenco continua così fino ad arrivare all’ultima dicitura. Questa riporta l’ingrediente di cui c’è una minore quantità. L’ordine degli ingredienti è quindi di fondamentale importanza. Ci permette infatti di sapere quali ingredienti abbondano nel prodotto. In questo modo possiamo evitare cibi ricchi di ingredienti che non ci piacciono o non ci fanno bene. È anche importante per sapere se un prodotto è davvero salutare. A volte sulle confezioni troviamo slogan poco sinceri. La lista degli ingredienti, invece, non mente.