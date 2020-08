Come leggere facilmente i fondi del caffè.

Tra le “arti divinatorie” in cui alcuni si cimentano a leggere l’ignoto, quella del caffè è una di quelle che conquista la fantasia dei tanti. Ma farlo nel concreto è cosa tutt’altro che agevole. Diciamo subito che ci sono diverse scuole di pensiero: la più tradizionale (ma anche la più difficile) ed altre più moderne e accessibili. Entriamo nel vivo del discorso per parlare di come leggere facilmente i fondi del caffè.

La versione classica

Questa speciale arte interpretativa presuppone prima di tutto, nella sua versione classica, la preparazione di un buon caffè, secondo il metodo turco. Quindi, niente di più lontano dalle nostre abitudini quotidiane, anche perché il procedimento è più lungo del nostro. Preparata la bevanda, si andranno a valutare i simboli che verranno fuori nella tazza. Proprio per questo motivo il metodo classico viene detto anche “simbolico”. La bravura del lettore consiste nell’andare a capire esattamente, quali simboli si formano nella tazza, per poi associare loro il corrispondente significato. Bisogna, poi, prestare attenzione alla concentrazione dei fondi che si possono formare sul bordo o al centro della tazzina, oppure sopra o sotto di essa. Solo dopo si rivolgeranno domande più personali e articolate all’interlocutore, al fine di capire il contesto e adattare la lettura.

Un metodo più facile e alternativo

Un metodo più facile ed alternativo è incentrato sulla capacità di lettura legata all’individuazione di contrasti che si formano sul fondo della tazza. Tra i contrasti da ricercare citiamo: largo/stretto, basso/alto, dentro/fuori, continuo/spezzato, verticale/orizzontale, ecc. Ma finita la fase della rilevazione dei contrasti, dobbiamo interpretarli. Per aiutarci possiamo chiedere all’interlocutore di farci una domanda. Per facilità di risposta, quando si è alle prime armi, è auspicabile che l’interlocutore ci ponga un quesito con una risposta chiusa (si o no).

Come leggere facilmente i fondi del caffè

Quanto alla lettura delle macchie che si formano nella tazzina, vediamo giusto alcuni esempi. Gli opposti grande/piccolo suggeriscono instabilità della persona. Le strisce parallele al bordo potrebbero suggerire inconcludenza, o risposte in negativo. Le strisce parallele in verticale, rispetto il bordo della tazza, rappresentano invece la capacità di centrare dei risultati o di raggiungere degli obiettivi. La presenza di macchie piccole vanno lette come incapacità di buona riuscita o esito negativo nell’intrattenere relazioni personali. L’andamento continuo del fondo di caffè rappresenta coerenza, equilibrio, stabilità. E così via. Ovviamente, e manco a dirlo, occorre molta esperienza per affinare l’occhio e poter diventare ottimi divinatori delle tazzine di caffè.