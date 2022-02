Non c’è cosa più importante della salute di ognuno di noi e in modo particolare questo aspetto viene ancora più sentito in questo periodo di pandemia che ci accompagna da troppo tempo.

Come ben sappiamo, la salute dipende in gran parte dal comportamento di ogni persona e dallo stile di vita che si segue.

Se ci si prende cura della propria salute, si eseguono le visite di controllo, si consulta un medico tempestivamente senza trascurarsi, si potrebbe affrontare sempre la vita e un 2022 in modo sereno, senza grossi acciacchi.

C’è da considerare che, anche le stelle e particolari congiunzioni o le fasi lunari potrebbero condizionare la nostra salute nel corso di questo nuovo anno.

Come le stelle potrebbero influenzare la nostra salute? Sono queste le previsioni astrologiche del 2022 di ciascun segno zodiacale.

Cominciamo subito con l’Ariete

Durante gli ultimi mesi invernali, con Marte poco equilibrato a febbraio, gli Ariete potrebbero soffrire di qualche malanno di stagione. Non c’è da preoccuparsi, perché si rimetteranno subito in sesto. Da maggio avranno una grande energia fisica, che li accompagnerà per tutta l’estate.

Toro

Trascorreranno un anno all’insegna dello stress lavorativo, con ritmi talvolta insostenibili. A tenerli in forma ci penserà Venere, sia in questi primi mesi dell’anno che negli ultimi.

Gemelli

Per alcuni mesi del 2022 e con Giove poco armonico i Gemelli avranno uno stato d’animo un po’ ombroso e si sentiranno non molto sereni. Subentrerà Saturno, che li sosterrà fisicamente e psicologicamente. Dalla fine di agosto agli ultimi mesi dell’anno, Marte li accompagnerà regalandogli energia e vitalità.

Cancro

Dal mese di maggio fino a settembre, la loro salute risentirà un po’ del passaggio di Giove. Inoltre, alcune abitudini errate si ripercuoteranno sulla loro salute alla fine di questo 2022 a causa del passaggio di Marte.

Come le stelle potrebbero influenzare la nostra salute? Leone

Con Urano e Saturno non armonici per tutto il 2022 si sentiranno disorientati e tenderanno a perdere il loro equilibrio interiore. Da maggio a settembre gli verrà incontro Giove, che transitando in Ariete li spingerà nella direzione giusta, fino a ritrovare la pace interiore.

Vergine

Giove in Pesci provocherà un calo della loro autostima, ma Urano e Plutone gli indicheranno la strada per riprendersi psicologicamente. Dalla fine dell’estate e nei mesi successivi, con Marte poco equilibrato accuseranno tutto lo stress lavorativo. Per questo, saranno costretti a prendersi una pausa dal lavoro.

Bilancia

Con l’aiuto di Giove le Bilance ritorneranno a prendersi cura della propriasalute fisica seguendo uno stile di vita salutare. Si rimetteranno in forma, in modo particolare dalla fine dell’estate in poi.

Scorpione

Per tutto il 2022 Saturno ed Urano saranno disarmonici, quindi gli Scorpione dovranno prestare particolare attenzione alla salute del corpo diminuendo lo stress.

Capricorno

Poiché i Capricorno sono molto attenti alla salute, godranno di perfetta forma fisica tutto l’anno.

Da maggio a settembre con il passaggio di Giove in Ariete potranno accusare un po’ di stress e stanchezza, ma riusciranno a risollevarsi.

Sagittario

Con Giove poco armonico prenderanno qualche chilo in più e da maggio a settembre tenteranno di dimagrire con sport dieta e massaggi, ma con scarsi risultati. Dalla fine di agosto avvertiranno la necessità di un cambio dello stile di vita.

Acquario

Con Saturno nel nostro segno capiranno con facilità i segnali che ci manderà il nostro fisico quando non si sentiranno in forma. Con Marte in Acquario, da marzo ad aprile gli Acquario godranno di una perfetta salute.

Pesci

Per tutto il 2022 dovranno tenersi in forma e seguire uno stile di vita sano e salutare poiché avranno Giove in espansione.

Dalla fine di agosto in poi bisognerà prestare particolare attenzione alla propria salute.