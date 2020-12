Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sono veramente tantissime le persone che quotidianamente, pur avendo già uno stipendio, sono in cerca di un lavoro extra per un guadagno in più. Molti sono italiani che, in tempi di crisi, desiderano occupare il loro tempo libero con un lavoretto da casa per arrotondare. Ma come lavorare con Amazon da casa?

Dal web arrivano molteplici proposte per guadagni online, ma non tutte riescono a rispondere in maniera precisa e puntuale al bisogno di qualche soldino in più. Da una ricerca mirata a rispondere alle persone che cercano un’opportunità reale, disponibile e alla portata di tutti, è emersa una piacevole sorpresa.

Esiste un modo semplicissimo e innovativo, soprattutto sicuro, di lavorare da casa tramite Amazon. Sì, proprio il grande colosso delle vendite online può offrire un buon guadagno utilizzando il tempo libero. Tutto è reale! Tramite il sito web è possibile farsi pagare svolgendo semplici compiti.

Come guadagnare svolgendo compiti facili con Amazon?

Non c’è nulla di più lineare e agevole: in questa guida sono svelati i pochi semplici passaggi per scoprire come lavorare con Amazon da casa.

È il nuovo programma proposto dal colosso Amazon, Mechanical Turk, che offre l’opportunità di diventare un lavoratore autonomo nel tempo libero.

In cosa consiste?

Beh, in maniera immediata si tratta di portare a termine pochi e semplici compiti iniziando ad applicare le proprie competenze.

Sono moltissime le attività che il mercato di Amazon Mechanical Turk mette a disposizione di chi desidera guadagnare un extra a sostegno della propria economia.

Anche se la tecnologia avanzata è in continuo miglioramento e sembra non poter più fare a meno dei mezzi informatici, sono tante le mansioni che possono essere svolte dalle persone manualmente.

Si tratta di tante mansioni che soltanto con l’utilizzo della mente umana possono essere portate a termine.

Di cosa si tratta?

Trascrivere registrazioni audio, ricercare o duplicare dettagli all’interno di dati, individuare oggetti in un’immagine o dentro un filmato, eseguire consegne. Si tratta di azioni che non possono essere affidate a macchine o a congegni computerizzati.

Come lavorare con Amazon da casa?

Amazon offre buone opportunità per chi ha molto tempo libero da dedicare a un guadagno extra, senza richiedere nessun tipo d’investimento se non soltanto l’utilizzo delle proprie competenze.

Diventare un lavoratore Mechanical Turk è più facile di quanto si pensi. Basta accedere al sito web e, all’interno della pagina, selezionare la voce ‘Inizia con Mechanical Turk’.

Procedere poi compilando il modulo in ogni parte, indicando i propri dati personali e in pochi semplici passaggi, confermare l’invio. Le attività disponibili sono migliaia ed è veloce trovare qualcosa di adatto ai propri interessi e capacità. Una volta iscritti al programma, occorre attendere il tempo necessario per ricevere al proprio indirizzo di posta elettronica la conferma dell’iscrizione e iniziare.

Quanto si guadagna? Ogni entrata in soldi è commisurata al tempo che si ha a propria disposizione ma è una somma adeguata per sostenere il proprio bilancio economico.

Provare per credere!