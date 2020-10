Il freddo sta arrivando e quindi siamo già pronti a tirare fuori tutte le nostre fantastiche coperte di lana o pile. Dato che queste hanno passato un’intera stagione all’interno di un armadio è il caso di lavarle. Stessa cosa vale per il piumone che tireremo fuori tra 10 giorni se continua così. Ma come lavare una coperta di pile? Il pile è un tessuto molto morbido e caldo. Quando sfiora la nostra pelle ci dà una sensazione molto piacevole. E poi ne esistono di tantissime fantasie. Impossibile dimenticare il Natale fatto in famiglia davanti al camino con una cioccolata calda e una coperta di pile rossa con delle stampe natalizie. Ma veniamo a noi, quindi come lavare una coperta di pile?

Il pile e la lavatrice

Il pile non è nemico della lavatrice, lo diventa solo se c’è scritto sull’etichetta della vostra coperta. Cosa che vi consiglio sempre di leggere, sennò poi i vostri capi diventeranno per “la casa delle Barbie” e magicamente vi chiederete il perché. Il perché è sempre scritto nell’etichetta. Ad esempio, a volte c’è scritto “lava a 40 gradi” e voi lavate il capo a 70 gradi “perché tanto è uguale”. Ecco no, fidatevi non è uguale.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Se avete il via libera per la lavatrice mettete la vostra coperta da sola nel vostro elettrodomestico. Ricordate sempre che la coperta di pile, o in generale il pile, si lava sempre da sola. In questo modo resterà soffice e delicata. Scegli un programma per capi delicati come può essere quello per la lana. Aggiungi del detersivo per bucato ma non troppo dato che stai lavando una sola coperta. Se ne metti troppo questo potrebbe restare nelle fibre della coperta, lasciando macchie. E non usare nessun tipo di ammorbidente. Una volta che la coperta è pronta stendila all’aria aperta e una volta asciutta potrai nuovamente usarla sul divano o sul letto.

Approfondimento

Come evitare che le mollette lascino i segni sui capi.