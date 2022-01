Siamo ormai a metà gennaio, nel pieno dell’inverno. E ci troviamo, tra l’altro, in un anno particolarmente freddo. Per fortuna, proprio quest’anno, è tornato di moda un capo molto caldo. Ha riscosso uno strepitoso successo negli anni Settanta/Ottanta e oggi è tornato alla ribalta, per la gioia delle più freddolose. Stiamo parlando del montone shearling. Si tratta di un capo unisex. Lungo o corto, con o senza cappuccio, lo possono indossare infatti sia gli uomini che le donne. Inoltre, in base ai vari abbinamenti che si vanno a creare, sta bene a qualsiasi età. Caldo ed elegante, purtroppo, però, il montone ha due grandi difetti. Anzitutto è molto costoso e poi è anche estremamente delicato. Si macchia infatti con gran facilità. Basta anche solo qualche goccia di pioggia per rovinarne la bellezza.

Considerando anche il prezzo elevato, si ha sempre paura sia di macchiarlo che poi di lavarlo. Tuttavia, ci sono vari sistemi per lavare o semplicemente per smacchiare il montone. Alcuni di questi sono anche poco invasivi. Vediamo quindi insieme come lavare, pulire e ravvivare questo caldissimo capo invernale tornato prepotentemente di moda e perfetto a qualsiasi età.

Iniziamo con due tipi di lavaggio: a secco o ad acqua

Per la pulitura a secco, dobbiamo versare sulle zone sporche un po’ di sale fino e poi cominciare a strofinarlo con le mani in maniera delicata. Una volta eliminate le macchie, togliere via il sale con una spugna asciutta. Se invece si vuole optare per il lavaggio bagnato, la tecnica più efficace prevede l’uso dell’ammoniaca. Questa va dosata insieme all’acqua in un rapporto 1:4. Ovviamente si tratta di un procedimento un po’ più invasivo, ma decisamente efficace.

Come lavare, pulire e ravvivare questo caldissimo capo invernale tornato prepotentemente di moda e perfetto a qualsiasi età

Procediamo con la nostra guida pratica. Per pulire la pelle di pecora va tenuto conto anche del colore. Nel presente articolo ci concentreremo sul montone chiaro. Vediamo quali sono i sistemi che possiamo adottare.

Far sciogliere un cucchiaino di ammoniaca in un cucchiaino di acqua semplice oppure nell’acqua ossigenata. Prima di procedere con l’applicazione della soluzione, rimuovere qualsiasi traccia di polvere dal capo passandovi sopra un panno leggermente inumidito. A questo punto, passare la soluzione creata con una spugnetta e aspettare che asciughi.

Scopriamo ora un secondo metodo

In alternativa, possiamo utilizzare latte e soda. Basterà diluire un cucchiaio di soda in una tazza di latte tiepido. Immergere il lembo di un panno in questo liquido e strofinare delicatamente sulle parti macchiate del montone.

Approfondimento

Finalmente sexy e femminili ma senza morire di freddo grazie a questi 3 capi furbissimi a cui poche pensano