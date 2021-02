L’igiene del cane è molto importante soprattutto per la sua salute ma anche perché si possa avere una casa profumata nonostante la sua presenza. Il loro odore non sempre è gradevole. Quest’odore dipende da particolari ghiandole e dal pelo. Attenzione anche all’alimentazione che se fatta con cibi sbagliati provoca questo effetto. Il bagno è quindi sostanziale per il cane, ecco allora come lavare il nostro cane a casa senza acqua con i trattamenti giusti.

Come fare

Con i continui impegni della vita quotidiana il poco tempo non ci permette sempre di trovare lo spazio per organizzare il bagno a casa. Come risolvere? Vediamo il da farsi. La prima cosa da fare è concentrarsi sulla spazzolatura. Permette di rimuovere il pelo superfluo e accorgersi se ci sono eventuali problemi alla pelle del cucciolo. Inoltre togliere i nodi favorisce la completa pulizia. Esistono in commercio vari prodotti che sono ad uso veterinario. Si consiglia di scegliere quelli più delicati per il lavaggio.

Lavaggio

Vediamo come lavare il nostro cane a casa senza acqua con i trattamenti giusti. Lo shampoo a secco è una delle soluzioni più comuni. Prima si spazzola il pelo del cane e poi si applica con un panno umido lo shampoo e si passa in tutte le parti del corpo. Poi spazzolare ancora per eliminare i residui dello shampoo. Un’altra possibilità sono le apposite salviette umide. Queste però sono sconsigliate dai veterinari perché alla lunga possono irritare la pelle delicata del cane. Quindi l’uso deve essere limitato. Un modo naturale per pulire il cane anche tutti i giorni, è l’aceto di mele con acqua. Non danneggia la pelle e toglie qualsiasi odore.

Ancora in commercio l’aiuto si trova nei guanti detergenti. Agiscono nello stesso modo delle salviette umidificate. Sono tutti metodi che con la giusta moderazione tolgono il cattivo odore. Nella pulizia anche i denti sono importanti. Bisogna ricordarsi di fornire al cane anche quei prodotti per l’igiene orale e per le orecchie che possono essere causa di odori sgradevoli.

Si consiglia di scegliere sempre prodotti delicati e stabilire attraverso queste cure un rapporto con il cucciolo che diventerà ancora più profondo.