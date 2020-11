Contro la polvere e per la pulizia delle superfici i panni in microfibra si sono rivelati degli alleati magnifici. La tessitura della fibra, grazie alle sue maglie, è capace di catturare la polvere e non lasciarla scappare.

L’invenzione dei panni in microfibra ha poi reso più facile pulire i mobili, specialmente in legno, e l’uso di prodotti come cere e oli idratanti. Dopo averli utilizzati, però, i panni necessitano di un lavaggio forte che elimini batteri e sporco annidato.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Per fare ciò si possono utilizzare due metodi: in lavatrice o a mano. A questi due metodi classici bisogna aggiungere degli accorgimenti. Ecco come lavare i panni in microfibra per un risultato stupefacente senza cattivi odori.

Lavaggi igienizzanti

È consigliato lavare i panni immediatamente dopo averli utilizzati. Se fatto immediatamente, infatti, si interrompe il proliferare di batteri e microbi. Inoltre, se lo sporco è ancora fresco sarà più semplice eliminarlo e far tornare i panni come appena acquistati.

La microfibra è molto resistente, quindi può sopportare anche lavaggi intensi. È possibile anche scegliere prodotti detergenti sgrassanti, più o meno aggressivi. Né la forma né la consistenza verranno alterati. Non tutti i lavaggi sono però adatti alla microfibra.

Come lavare i panni in microfibra per un risultato stupefacente senza cattivi odori?

Se si sceglie il lavaggio a mano, basta che i panni vengano immersi in un secchio o in una bacinella con acqua calda e sapone per tessuto o per i piatti. Aggiungere anche un disinfettante naturale tipo aceto bianco. Lasciare a mollo per circa mezz’ora, tempo in cui l’acqua prenderà un colore nero: è lo sporco che si stacca dal panno.

Dopo aver atteso mezz’ora, eliminare il liquido sporco e sciacquare vigorosamente i panni sotto l’acqua corrente. Eliminare ogni traccia di sapone e sporco. Infine, far asciugare in modo naturale i panni.

Se invece si è preferito il lavaggio in lavatrice, la temperatura giusta non deve mai essere superiore a 60°C. Generalmente questi panni hanno un’etichetta di istruzioni sul lavaggio.

I detersivi da utilizzare sono quelli normali, ma la centrifuga non deve essere eccessivamente forte per non rischiare di rovinare il panno.

Lasciare asciugare i panni lavati all’aria. Mai sottoporli all’asciugatrice o al ferro da stiro, perché potrebbero sformarsi.