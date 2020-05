Come lavare i denti al nostro cane? Il nostro animale preferito a quattro zampe, e spesso compagno di vita, a volte si presenta con un alito pesante. Ma non possiamo fare a meno di baciarlo e abbracciarlo quindi sta a noi lavare i denti al nostro cane, dato che da solo non può farlo. L’igiene orale gioca un ruolo importante sulla salute del cane ed è dunque un aspetto che non va mai sottovalutato: l’accumulo di placca e tartaro non si limita a causare ingiallimento dei denti e alito cattivo, ma è spesso responsabile di disturbi più seri, come infiammazioni delle gengive, carie e ascessi. Se trascurati, questi problemi rischiano di provocare infezioni, che, in alcuni casi, potrebbero addirittura rivelarsi pericolose per la vita del nostro amico a quattro zampe.

Come lavare i denti al nostro cane?

Per prima cosa si avrà bisogno di uno spazzolino per cani e di un dentifricio adatto. Secondo step e far prendere familiarità con entrambi gli oggetti. Permetti al tuo cane di assaggiare un po’ di pasta dentifricia. Avrà così modo di abituarsi al gusto del prodotto e lo accetterà più di buongrado quando glielo presenterai. Inoltre lascia al cane il tempo di ispezionare lo spazzolino. Quando avrà familiarizzato con lo strumento, puoi permettere al cane di leccare un po’ di dentifricio direttamente dallo spazzolino.

Come fare?

Con attenzione inizia a mettere lo spazzolino in bocca al cane. L’ideale è iniziare dai canini, che sono più lunghi e più facili da pulire; in seguito, puoi passare ai denti posteriori. Spazzola gli incisivi solo alla fine, visto che si tratta dei denti più sensibili. Quando l’animale si è abituato alla pulizia della parte esterna dei denti, puoi completare il lavoro passando alla zona interna. È assolutamente importante che sia a farlo una persona di cui il cane si fida e magari per incentivare il cane a collaborare lo si può premiare ogni tanto.