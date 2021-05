Impossibile non avere un capo nero nell’armadio. Magliette, camicie o pantaloni. Si sa, il nero sfina ed è un colore che si abbina praticamente a tutto. Ma purtroppo a causa dei continui lavaggi rischia di sbiadirsi. E in un attimo ci ritroviamo con capi grigio scuro, dal colore spento e triste. Ma non c’è da temere. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo qualche trucco per mantenere sempre vivo il nostro nero. E liberarci una volta per tutte dell’odore di sudore.

La temperatura del lavaggio è fondamentale per preservare il colore

Lavare i nostri capi scuri a temperature troppo alte è un errore. Siamo tentati di farlo proprio perché a basse temperature l’odore di sudore non va via. Ma per preservare il colore non si dovrebbero mai superare i 30° gradi. In più bisogna scegliere il programma giusto. Infatti, quello per il cotone non va bene, meglio quello per sintetici. Più delicato è l’ideale per mantenere il nostro nero sempre vivo. Alcune lavatrici prevedono programmi per misti o sintetici a 30°/40° gradi. Attenzione ad impostare bene la temperatura.

Come lavare i capi neri e scuri per non farli sbiadire ed eliminare completamente l’odore di sudore

Prima di tutto laviamo i capi al rovescio e ricordiamoci di chiudere bene le cerniere se ci sono. Per detersivo e ammorbidente usiamo i nostri preferiti. Possibilmente anche un additivo, ma in vaschetta, non nel cestello. Altrimenti si rischia che il tessuto assorba troppo detersivo e si formino subito aloni. Ora vediamo come liberarci dell’odore di sudore. Anche se non sudiamo molto ci sono alcuni tessuti che si impregnano più facilmente. E se sono scuri o neri è sempre difficile eliminare completamente quel cattivo odore. Per questo è molto importante usare un prodotto specifico. Un additivo o detersivo che possa agire sulle macchie di sudore. Abbondiamo, non rovinerà il tessuto. Per evitare gli aloni che si formano molto spesso per colpa del detersivo, ecco cosa fare. Aggiungiamo un risciacquo extra al lavaggio e poi centrifuga al massimo. Così elimineremo ogni traccia di detersivo!

Ecco come lavare i capi neri e scuri per non farli sbiadire ed eliminare completamente l’odore di sudore. In questo modo magliette e pantaloni saranno sempre puliti e profumati. Così possiamo dire addio al cattivo odore.

