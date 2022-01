Lavare i giubbini e i piumoni invernali non è sempre un’impresa semplice; infatti, per ovviare a questo problema molti decidono di portarli in lavanderia.

In più ad aggravare la situazione è l’asciugatura poiché essendo imbottiti diventano complicati anche da asciugare.

Effettuare un buon lavaggio e soprattutto una buona asciugatura è indispensabile ai fini di non rovinare l’intero indumento. Piccoli errori nel lavaggio potrebbero causare restringimenti involontari ma anche strappi o lesioni al tessuto.

Tutti problemi risolvibili con degli accorgimenti durante il lavaggio e l’asciugatura stessa. Infatti esattamente come per i capi di lana anche i piumini con la piuma d’oca e sintetici, nonché i giubbotti, possono essere lavati in lavatrice.

Come lavare giubbotti e piumini sintetici e in piuma in lavatrice senza rovinarli ed averli subito asciutti con questi veloci trucchetti

La prima operazione importantissima quando laviamo i nostri piumini o giubbini è quella di chiudere le cerniere. Questo passaggio è indispensabile ai fini di non rovinare il tessuto con eventuali sfregamenti. In più dovremmo capovolgere il capo alla rovescia.

Se il capo non è molto sporco e non presenta macchie è possibile effettuare un ciclo di lavaggio delicato ad una temperatura di 30 gradi. A cui basterà aggiungere l’apposito detersivo e un additivo liquido, come la candeggina delicata. Infine aggiungere un piccolissimo quantitativo di ammorbidente. Importante non eccedere con le dosi di ammorbidente, che potrebbe rovinare i capi. Infatti sono questi 3 errori da non commettere quando si usa l’ammorbidente.

Se invece il tessuto è molto sporco meglio optare per un programma più intenso. Se c’è potremmo sceglierne uno specifico per giacche e piumini. Altrimenti un ciclo di lavaggio per capi sintetici a bassa temperatura andrà benissimo.

Via libera anche alla centrifuga con giri alti perché l’intento è quello di eliminare quanta più acqua possibile. In più i piumini e giubbotti sintetici sembrerebbero abbastanza resistenti. Questo passaggio è indispensabile per eliminare l’acqua ed evitare che il materiale all’interno si asciughi male deformandosi.

L’ asciugatura

Per l’asciugatura sarebbe preferibile utilizzare l’asciugatrice, così che il materiale si asciughi interamente e nello stesso tempo si rigonfi. Per un tempo di almeno 1 h o 1h e 30 minuti.

Tuttavia se non ne siamo in possesso niente paura basterà stendere i nostri piumini all’aperto. Avendo cura di stenderli dalla parte inferiore. In più andrebbero sbattuti più o meno ogni ora per rigonfiare il materiale interno. È altresì importante che l’asciugatura abbia almeno la durata di un giorno e che ci sia molto sole.

Ecco, dunque, come lavare giubbotti e piumini sintetici e in piuma in lavatrice ed evitare di rovinarli.

