Manca poco per riporre finalmente piumini, bomber e cappotti imbottiti, tipicamente invernale, per lasciare spazio a indumenti sempre più leggeri e meno stratificati. Quindi, è il momento di cominciare a rispolverare degli scaffali alcuni soprabiti, che però dovremo pulire e profumare a dovere.

Spesso li conserviamo ancora maleodoranti e non del tutto puliti, ripromettendoci di farlo successivamente. Potenzialmente potrebbe essere la scelta più sbagliata, perché più a lungo rimane la macchia o l’alone nel tessuto, più sarà difficile eliminarla del tutto, compresa la puzza.

Soprattutto i capi molto delicati, come le giacche in pelle, più ostiche da pulire, potrebbero rimanere sporche, emanando quel fastidioso tanfo di sudore.

Come lavare e togliere la puzza di sudore e cattivi odori dal giubbotto e giacca di pelle senza lavaggi in lavatrice

I giubbotti realizzati in pelle, a contatto con grandi quantità di acqua, potrebbero irrimediabilmente rovinarsi, quindi la lavatrice non sembrerebbe proprio un’ottima soluzione.

È un tessuto abbastanza complesso e non proprio semplice da mantenere pulito, soprattutto se entra in contatto con il sudore. Per non rischiare di fare lavaggi, potremmo intervenire con dei rimedi casalinghi, spesso molto efficaci, facendo sempre prima una prova su un angolo interno del tessuto.

Un modo tradizionale per trattare cattivi odori è usare piccole quantità di sapone neutro o di Marsiglia, diluito con dell’acqua i una bacinella. Usiamo una spugna per applicare il mix e poi un panno asciutto per tamponare.

Per eliminare macchie di pioggia o aloni di unto potremmo utilizzare del latte detergente, quello che usiamo per il viso, per passarlo con del cotone idrofilo. Oppure potremmo ricorrere al latte, un ingrediente che troveremo facilmente in dispensa. Anche in questo caso usiamo un panno per strofinare sulla parte interessata fino ad eliminare il cattivo odore.

Altri 2 rimedi

Un altro possibile ingrediente che potrebbe servirci è il bicarbonato, un vero jolly nelle pulizie di casa e del bucato. Potremo applicarlo direttamente sulla fodera interna per qualche ora e poi eliminare le tracce con una spazzola.

In alternativa, mischiamo un cucchiaino di bicarbonato con dell’acqua e passiamo il mix con una spugnetta.

Mentre, se si tratta di pelle bianca, potremmo anche optare per del succo di limone allungato con acqua, tamponandolo delicatamente con del cotone.

Come ultima soluzione potremo optare per l’aceto bianco, da solo o con l’aggiunta del bicarbonato, per poi ripulire con il sapone neutro e un panno.

Se non ci sono macchie evidenti e vogliamo solo eliminare i cattivi odori, mettiamo all’interno della doccia o nella vasca il giubbotto appeso con una gruccia. Alla base metteremo una bacinella con acqua bollente e aceto e lasciamo l’indumento per un’ora circa. Ecco come lavare e togliere la puzza di sudore con dei metodi della nonna per eliminare odori sgradevoli, senza usare la lavatrice.

