Allietare l’attesa di un qualsiasi evento e in questo caso l’attesa della mezzanotte di Capodanno per poter augurare il nuovo anno ad amici e parenti, diventa un piacere con il dolce della nonna. Dopo il cenone, cosa c’è di meglio di un caffè per concludere il pasto?

In questo caso si tratta di dolce speciale dal soffice ripieno con ricotta, caffè, panna e vaniglia. Un perfetto mix per attendere tutti insieme l’arrivo del nuovo anno. Si potrà preparare in pochissimo tempo se si prepara in anticipo il Pan di Spagna o comprare per tempo dal pasticciere sotto casa.

Ingredienti

Pan di Spagna

250 g di ricotta

2 tazzine di caffè amaro

zucchero a velo

250 ml di panna per dolci

bacca di vaniglia

granella di nocciole

un po’ di latte

Come l’attesa diventa un piacere con il dolce della nonna

Procedimento

Iniziare con prendere una ciotola e unire le due tazzine di caffè amaro con la ricotta e la granella di nocciola ed infine i semi della bacca di vaniglia. Mescolare con l’aiuto di una spatola in silicone, fino a quando non si otterrà una crema omogenea.

Montare la panna, lasciata precedentemente almeno 20 minuti in congelatore con un cucchiaio di zucchero a velo. Prendere metà della panna preparata e aggiungerla nel composto precedentemente preparato con la ricotta.

Riporre la crema in frigorifero e nel frattempo preparare il Pan di Spagna tagliandolo in due dischi. Prendere il disco inferiore e bagnarlo con un po’ di latte e successivamente farcire il disco con l’aiuto di una sac à poche con la crema.

Appoggiare il disco superiore pizziccato leggermente con una forchetta per facilitare la bagna con il latte e decorare il dolce con la panna rimasta. Usare la granella di nocciole per completare la decorazione, se si vuole anche con qualche chicco di caffè e riporre in frigo prima di servire.