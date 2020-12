Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ecco un’ottima ricetta per le feste. Ovvero come lasciare tutti a bocca aperta con una stella di pandoro facilissima e super golosa. È una preparazione molto semplice ma di grande effetto scenografico. Si trasformerà il dolce tipico del Natale in un capolavoro di arte culinaria. Vediamo di cosa abbiamo bisogno.

Dunque gli ingredienti sono:

1 pandoro;

250 g di cioccolato svizzero extra fondente 75%;

500 ml di panna fresca non zuccherata;

zucchero a velo;

300 g di frutti di bosco misti (mirtilli, more, ribes, lamponi).

Per la scelta del pandoro si può optare per quello classico o per quello farcito. Un eccellente risultato si ottiene con il pandoro alla crema con pistacchio verde di Bronte.

Passiamo quindi alla preparazione

Si comincia con il tirare fuori il pandoro dalla confezione e tagliarlo in orizzontale in almeno 6 fette dello spessore di 2 centimetri ognuna.

Poi tritare con il coltello il cioccolato e versarlo in una ciotola capiente. A parte scaldare la panna in un pentolino fino a che non raggiunge il bollore. Quindi versarla nella ciotola con il cioccolato e girare finché il cioccolato non risulta sciolto ed i due ingredienti completamente amalgamati fra loro. Posizionare quindi la ciotola coperta con della pellicola in frigo. Appena la mousse comincerà ad addensarsi lavorare con le fruste elettriche alla velocità più bassa giusto il tempo di incorporare quel tanto di aria da renderla spumosa.

Spalmare quindi ogni fetta di pandoro ottenuta con la mousse. Per questa operazione si può utilizzare una tasca da pasticciere per un risultato professionale o una normale spatola che nulla toglie al gusto finale. Posizionare quindi la fetta successiva, sfalsandola e premendo dolcemente. Mettere sulla punta scoperta della stella un piccolo frutto, alternando gli altri strati con mirtilli e ribes. Proseguire nello stesso modo fino al termine delle fette.

Come tocco finale distribuire i frutti di bosco rimanenti sul pandoro. Terminare con una spolverata di zucchero a velo.

Ecco dunque svelato come lasciare tutti a bocca aperta con una stella di pandoro facilissima e super golosa.