Una combinazione gustosa quella del tiramisù con mascarpone e mandarino che potrà lasciare a bocca aperta tutti. In effetti la ricetta qui proposta al mandarino è una variante del classico tiramisù al caffè che tutti amano.

La scelta del mandarino, associato ad una soffice crema al mascarpone, renderà l’ora del tè ancora più piacevole. Un’altra ricetta facile e veloce è la torta ripiena con la crema alle arance.

Ingredienti

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

3 uova

1 cucchiaio di zucchero (per la bagna)

220 g di mascarpone

buccia di 2 mandarini

una spruzzata di liquore al mandarino o limone o arancia (facoltativo)

savoiardi

80 ml di succo di mandarino

succo di 1 limone

70 ml di acqua

50 g di zucchero (per la crema al mascarpone)

Come lasciare tutti a bocca aperta con il tiramisù al mandarino

Preparazione

Iniziare la preparazione del tiramisù dalla bagna al mandarino versando l’acqua in un pentolino con lo zucchero per qualche minuto a fuoco lento, quasi fino all’ebollizione. Nel frattempo premere i mandarini, il succo di un limone e il liquore al mandarino (facoltativo) che dovrà essere aggiunto alla bagna preparata e lasciata raffreddare.

Adesso passare alla preparazione della crema al mascarpone, prendendo le uova con lo zucchero e montando gli ingredienti con l’aiuto delle fruste elettriche. Quando il composto sarà ben montato, aggiungere il mascarpone e la buccia grattugiata finemente dei mandarini.

Separatamente montare a neve gli albumi d’uovo messi da parte precedentemente fino ad ottenere un effetto spumoso. Con l’aiuto di una paletta in silicone aggiungere gli albumi alla crema, dall’alto verso il basso per non smontare le uova.

Passare a comporre il tiramisù prendendo i savoiardi e passandoli velocemente, quanto basta, da entrambi i lati nella bagna di mandarino. Disporre i savoiardi nella vassoio o al bicchiere o dove si vorrà comporre il tiramisù e creare vari strati di savoiardi e crema al mascarpone.

Continuare fino all’ultimo strato che dovrà terminare solo con la crema decorata con la buccia di mandarino e/o limone grattugiata. Far riposare il tiramisù almeno per due ore in frigorifero, prima di servirlo.