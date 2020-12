Non solo come antipasto ma anche per un aperitivo d’effetto, i cesti di pasta kataifi sono l’arma segreta per lasciare tutti a bocca aperta. La ricetta è molto semplice e veloce da preparare e si possono abbinare vari elementi.

Per esempio per il pranzo di Capodanno si potrà scegliere una ricotta molto cremosa decorata con uova di salmone oppure dadini di melanzane al pomodoro con una fogliolina di basilico, e così via…

La pasta kataifi viene molto usata nei caratteristici dolcetti grechi, turchi, albanesi e sono ricoperti di miele e granelli di frutta secca.

Lo spaghetto fine che caratterizza la pasta kataifi viene utilizzato anche in vari procedimenti di cottura; fritto ad esempio avvolgendo il classico gamberone ma anche gratinato al forno come la preparazione che sarà illustrata in seguito.

Ingredienti

pasta kataifi

uova di salmone

ricotta

scorzetta di limone

sale

pepe nero

Come lasciare tutti a bocca aperta con i cesti di pasta kataifi come antipasto

Procedimento

Iniziare col prendere la pasta kataifi e sfilacciarla aprendola delicatamente. Prendere uno stampo, che dovrà andare in forno a forma quadrangolare o rotonda (ad esempio lo stampo da muffin) da poter ricoprire per formare il cestino di pasta.

Imburrare lo stampo e iniziare a tessere la trama del contenitore che dovrà contenere il ripieno desiderato. Far attenzione a non lasciare spazio tra un filo e un altro, ma neanche esagerare con lo spessore del cestino.

Infornare i cestini preparati con cura a 180°C per circa 10 minuti, dovranno apparire di un colore dorato. Lasciar raffreddare i cestini e nel frattempo preparare il ripieno mescolando la ricotta, la buccia di limone grattugiata finemente, un pizzico di sale e pepe e lasciar riposare per circa 20 minuti.

Con l’aiuto di una sac à poche iniziare a riempire i cestini con il ripieno pronto e decorare con le uova di salmone.

Approfondimento

Un aperitivo sfizioso e leggero per non appesantirsi