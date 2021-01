Può accadere di desiderare di donare una parte più consistente dei propri beni ad una persona cara piuttosto che ad altre. In tali casi, conviene sapere come lasciare di più ad un erede al di là della successione legittima. Ci affideremo pertanto alla consulenza degli Esperti di ProiezionidiBorsa per conoscere la strategia da adottare in modo da conseguire l’obiettivo. Ci siamo già occupati di questioni ereditarie e i dubbi che assalgono nel momento della divisione del patrimonio sembrano davvero infiniti. Abbiamo anzitutto fornito risposte ai nostri Lettori che si chiedono “A chi spetta l’eredità quando non c’è il testamento?”.

Di sicuro, la presenza di un testamento in cui si leggono chiaramente le intenzioni di chi lo redige rende più semplice dipanare eventuali matasse. In molte circostanze si arriva a desiderare di esprimere particolare gratitudine a chi ci ha sostenuto nei momenti di difficoltà.

Ci riferiamo ad una persona particolarmente cara nei riguardi della quale abbiamo maturato un debito di riconoscenza. O più semplicemente può succedere di nutrire una maggiore simpatia nei confronti di qualcuno in particolare e che ciò induca a volerla privilegiare. Occorre tuttavia informarsi per tempo per capire come lasciare di più ad un erede al di là della successione legittima. Ciò perché esiste una specifica normativa che disciplina la successione legittima per cui rimandiamo chi necessita di approfondimenti all’articolo 565 del codice civile.

Come lasciare di più ad un erede al di là della successione legittima

Esiste una strada percorribile per chi voglia destinare più beni ad un erede in particolare. Una parte dell’eredità, come molti sanno, spetta di diritto ai legittimi eredi per cui ciò limita notevolmente il potere decisionale del testatore. Tuttavia vi è la possibilità di donare ad esempio somme di denaro più elevate ad un erede rispetto agli altri. Il testatore può garantire a se stesso la realizzazione di questo suo particolare desiderio muovendosi con largo anticipo.

Per poter lasciare beni più consistenti alla persona che intende privilegiare deve stipulare un’assicurazione sulla vita. Nel momento in cui stipula la polizza assicurativa deve designare quale beneficiario l’erede cui desidera lasciare una parte maggiore di patrimonio. Accendere un’assicurazione e individuare il beneficiario equivale ad assicurargli una somma di denaro più o meno rilevante. E ciò perché, forse in molti lo ignorano, le polizze assicurative non rientrano fra i beni da includere nell’asse ereditario.