Come la chiffon cake, questa torta soffice come seta è leggera, senza lattosio e più povera di grassi

Il dolce di oggi viene spesso confuso con la chiffon cake. Entrambi sono originari degli Stati Uniti, entrambi alti, soffici e a forma di ciambella. Tuttavia, sebbene si presenti come la chiffon cake, questa torta soffice come seta è leggera, buonissima e tutta da provare.

Stiamo parlando dell’angel cake, così chiamata per il suo candore, considerato che per prepararla si utilizzano solo gli albumi delle uova. Oltre ai tuorli, la preparazione non prevede né l’olio e né il lievito. Queste sono le principali differenze che la distinguono dalla chiffon cake.

Vediamo l’occorrente in cucina

Ingredienti:

10 albumi di uova a temperatura ambiente;

225 g di zucchero (ne servono 175 gr, invece, per questa torta che tanto amata in Lombardia);

130 g di farina 00;

5 g di cremor tartaro;

3 g di sale;

1 cucchiaino di estratto di mandorla;

1 baccello di vaniglia.

Vediamo come prepararla

Come per la chiffon cake, per la preparazione del dolce è di fondamentale importanza utilizzare lo stampo apposito. È a forma di ciambella, con una base rimovibile e munita di piedini, perché a cottura ultimata la torta dovrà raffreddare a testa in giù. Per i quantitativi da noi suggeriti, va bene uno stampo con un diametro alla base di circa 22 cm e un’altezza di 10.

Cominciamo la preparazione setacciando la farina e, a parte, il cremor tartaro. Aggiungiamo alla farina setacciata il sale e i 75 g di zucchero. Procediamo con la separazione dei tuorli dagli albumi, stando attenti a non far cadere in questi ultimi tracce di tuorli. A questo punto trasferiamoli in una planetaria e cominciamo a lavorarli a velocità media.

Appena diventeranno chiari aggiungiamo 2/3 dello zucchero, l’estratto di mandorle e il cremor tartaro setacciato. Aggiungiamo i semi di vaniglia estratti dalla bacca e lavoriamo il tutto fino ad ottenere una neve ferma.

Trasferiamo il composto di albumi nella ciotola con le polveri (farina e resto) incorporandoli con una spatolina, poco alla volta, dal basso verso l’alto per non farli sgonfiare.

Come la chiffon cake, questa torta soffice come seta è leggera, senza lattosio e più povera di grassi

Trasferiamo il tutto nello stampo che non andrà né imburrato, né infarinato. Posizioniamo in forno, preriscaldato a 190 gradi statico, per circa 35 minuti. Prima di interrompere la cottura, diamo uno sguardo in superficie e utilizziamo un lungo stecchino per controllare anche internamente. Se risulterà asciutto, dovremo sfornare il dolce e capovolgerlo su un tagliere, utilizzando i piedini lungo i bordi dello stampo.

Potremo servire la angel cake con una spolverata di zucchero a velo. In alternativa, potremmo decorare la torta i con una crema pasticcera (stando attenti a non commettere questi errori) al cacao o al caffè. In tal caso, per prepararla potremo utilizzare i tuorli di uova non impiegati prima.

