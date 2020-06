Come la Blockchain ti sta cambiando la vita senza che tu te ne accorga. E’ iniziata giovedì 18 Giugno la discussione del documento di sintesi denominato “Strategia italiana per la Blockchain e i registri distribuiti.” Alla stesura di questo documento hanno partecipato i maggiori esperti italiani individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il sottosegretario Liuzzi ha presentato il progetto dichiarando che l’obiettivo è quello di supportare e favorire la transizione digitale del sistema produttivo.

Nel documento di sintesi, ora in fase di consultazione al Ministero, vengono approfondite le tematiche relative all’adozione di tecnologie per blockchain e registri per imprese, pubblica amministrazione e cittadini.

Come si può applicare.

Come la Blockchain ti sta cambiando la vita senza che tu te ne accorga. La tecnologia sta entrando giorno dopo giorno nelle nostre vite, influenzandole e diventando sempre più necessaria per tutti noi. E la Blockchain è una tecnologia di base utile a sviluppare innumerevoli nuove applicazioni nei più svariati settori.

Oggi la “catena di blocchi” è indispensabile per certificare che un documento non abbia subito manomissioni. E’ fondamentale per garantire la genuinità dei prodotti agricoli certificati Bio o per confermare il rispetto dei protocolli ambientali in ambito industriale e nel settore dei trasporti. Assicura il rispetto della privacy nelle connessioni wireless e contribuisce ad integrare in maniera semplice e sicura la connessione tra imprese. Aiuta a prevenire le frodi finanziarie e consente di far rispettare il diritto d’autore.

Abbiamo parlato qui di come la Blockchain sia definita anche “la nuova Internet”.

Le applicazioni cresceranno sempre di più: in Svezia presto il catasto sarà completamente certificato su blockchain. Il tutto mentre la Repubblica di Georgia ha allo studio un registro anagrafico basato su questa tecnologia.

Storicamente la “catena di blocchi” è stata fondamentale nello sviluppo di prodotti finanziari come le Criptovalute ma presto renderà più sicuri i dispositivi medici e aiuterà anche a certificare le opere d’arte.

L’uso della blockchain promette di portare significativi miglioramenti alle catene di fornitura globali e sarà la futura base di prodotti innovativi anche in campo assicurativo.

I bancari saranno aiutati nelle operazioni di back office e i pubblici dipendenti godranno dei vantaggi della legalizzazione digitale dei documenti. Questo renderà tutto molto più semplice, veloce e sicuro.

I sistemi d’allarme saranno messi in rete per certificare i dati e prevenire i furti. In caso di incidenti d’auto le autorità sapranno attribuire con certezza responsabilità e sanzioni.

Per l’Italia è un’occasione da non perdere e l’iniziativa del Mise può essere un punto di partenza per coordinare università, centri di ricerca e mondo delle imprese.