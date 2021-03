Come irrigare un orto e un giardino rigoglioso risparmiando tantissima acqua

Adesso che possiamo riprendere a occuparci attivamente del nostro orto ho giardino, questo avrà sempre più bisogno d’acqua. Ciò si traduce spesso in una bolletta più alta, ma esiste un sistema assodato per ottenere gli stessi risultati senza sprecare. Vediamo allora come irrigare un orto un giardino rigoglioso risparmiando tantissima acqua.

La giusta quantità

Partiamo dal presupposto che la maggior parte delle volte noi innaffiamo eccessivamente le nostre piante. Esiste infatti una precisa quantità d’acqua per ogni tipologia di pianta. Per dosare al meglio questo prezioso liquido, possiamo ricorrere al metodo dell’irrigazione goccia a goccia. Questo può suonare un sistema tremendamente costoso, ma non lo è, almeno non necessariamente. Tutto dipende dalle nostre necessità.

Organizzare l’irrigazione

Dobbiamo innanzitutto distinguere le piante che hanno bisogno di quantità d’acqua diverse all’interno del nostro giardino ho orto. Calcoliamo anche la lunghezza dei filari e dirigiamoci l’hai in un negozio per il giardinaggio.

I materiali

L’unico materiale veramente essenziale e il classico tubo in PVC con adattatore. A questo si possono poi aggiungere dei gocciolatori, Un regolatore di pressione è un timer. Queste però sono aggiunte che uno non deve necessariamente fare, dipende sempre dagli obiettivi. Partiamo però dal tubo in PVC.

Tubo e gocciolatori

Come dice il nome stesso, l’irrigazione goccia a goccia porta una quantità minore d’acqua, ma per periodi più lunghi di tempo e esattamente nel punto dove è necessaria. Quindi il nostro sistema base può semplicemente essere fatto con un tubo in PVC che corre o intorno o lungo i filari delle nostre piante. In corrispondenza di queste poi dobbiamo praticare dei piccoli fori, anche utilizzando dei semplici chiodi. Questo potrebbe già essere sufficiente, ma per un migliore dosaggio possiamo aggiungere i gocciolatori che vanno inseriti nei buchi. Non si tratta comunque di una aggiunta costosa.

Timer e pressione

Invece di collegare il tubo direttamente al rubinetto si può decidere di aggiungere uno o più elementi. Fra questi c’è il regolatore di pressione, che garantisce la spinta necessaria per innaffiare tutte le piante. Questo può essere particolarmente importante per campi piuttosto grandi. Un altro elemento può essere il timer, utile sia nei piccoli giardini che nei campi. Come facilmente intuibile, il timer permette di impostare le ore in cui si vuole innaffiare. Così invece di aprire fisicamente il rubinetto, l’acqua arriverà le nostre piante automaticamente quando decidiamo noi.

In ogni caso tutti questi sistemi garantiscono risparmio d’acqua, soldi e tempo. Ecco spiegato come irrigare un orto e un giardino rigoglioso risparmiando tantissima acqua. Per sapere come ottenere un orto pulito e produttivo consigliamo questo articolo.