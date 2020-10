A differenza di Telegram, WhatsApp non permette di inviare messaggi a numeri che non siano stati precedentemente aggiunti nella rubrica del cellulare. Quindi, inviare un messaggio su WhatsApp a un numero senza fare ciò sembra, a prima vista, impossibile. In realtà non è così ed esistono anzi diversi modi per farlo. Oltre alla possibilità di chiedere ad un terzo di inviare in Chat il contatto della persona che si ha intenzione di contattare tramite l’apposita funzione dell’applicazione. Quindi, in questo caso, basta che soltanto chi fornisce il numero lo abbia salvato in rubrica. Se, invece, non è possibile ricorrere a questa scappatoia, è possibile adoperare altri due metodi.

Come inviare un messaggio su WhatsApp a un numero senza aggiungerlo nella rubrica del cellulare

Utilizzare il browser

Dopo avere effettuato l’accesso a WhatsApp Web, è possibile digitare nella barra dell’indirizzo il link https://wa.me/numeroditelefono. Al posto di ”numero di telefono”, tuttavia, deve essere digitato il numero del contatto, dotato di prefisso. Senza quest’ultimo, non sarà possibile farlo. A questo punto, apparirà una schermata recante il pulsante ”Continua e vai alla chat”. Pigiare su quello con il tasto sinistro del mouse e, in seguito, cliccare su ”Usa Whatsapp Web”. In questo modo, sarà possibile accedere alla chat con il numero in questione.

Utilizzare lo short link Wa.me senza browser

In caso non si possegga un computer o si voglia velocizzare il processo, sarà possibile utilizzare una delle applicazioni dedicate. Quelle meno invasive a livello di pubblicità sono Easy Message e Click to Chat. Bisogna scaricare una di queste dall’App Store o dal Play Store, a seconda di se il dispositivo abbia sistema operativo iOS o Android, accedervi, digitare il numero da contattare e dare la conferma. A questo punto, sarà possibile accedere alla conversazione con il contatto designato. Tutto questo, chiaramente, senza aggiungerlo sulla rubrica del cellulare.

Per approfondire Come inviare un messaggio su WhatsApp a un numero senza aggiungerlo nella rubrica del cellulare

Come inviare un messaggio a se stessi