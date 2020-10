In quest’articolo si tratterà del procedimento per inviare un messaggio a se stessi su Whatsapp Web. Da cellulare non esiste un’apposita funzione per farlo se non aggiungendo il proprio stesso numero alla rubrica su alcuni dispositivi per poi aprire una conversazione. O creando un gruppo dal quale, poi, eliminare il secondo contatto per rimanere da soli. Tuttavia, la situazione cambia quando ci si riferisce, invece, alla versione desktop della nota applicazione. Avviare una chat con se stessi, in questo caso, è davvero possibile. E, soprattutto, la stessa Chat apparirà anche nella versione per cellulare. Può funzionare, quindi, come blocco appunti o promemoria alternativo. Un’opzione da tenere in conto, dal momento in cui quest’applicazione è molto utilizzata nella vita di tutti i giorni. Pertanto, consultandola spesso, sarà possibile ricordare più facilmente i propri impegni o tenere a mente una particolare informazione. O anche salvare dei file che non si saprebbe, altrimenti, dove mettere senza fare in modo che si smarriscano. Appunti scolastici, foto, video e molto altro saranno più al sicuro che mai.

Come inviare un messaggio a se stessi su WhatsApp Web

Il procedimento

Dopo avere fatto accesso a WhatsApp Web, bisogna digitare il link https://wa.me/numeroditelefono nella barra del browser. Un procedimento che, come si è già illustrato, può essere utilizzato anche per inviare un messaggio ad un numero senza doverlo aggiungere sulla rubrica del cellulare. In questo caso, invece, non bisogna fare altro che digitare il proprio numero preceduto da prefisso telefonico. Fatto ciò. si avrà la possibilità di aprire una Chat con se stessi, che sarà sempre riutilizzabile. Quindi, in questo modo sarà possibile avere un promemoria fisso e facilmente consultabile. Nonché difficile da ignorare o da dimenticare.

Fissare la Chat in altro tramite l’apposita funzione permetterà di tenerla maggiormente sott’occhio e di non dovere scorrere l’intera schermata delle conversazioni per potervi arrivare. Quindi, ecco come inviare un messaggio a se stessi su WhatsApp Web.