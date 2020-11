Come investire su un titolo azionario sottovalutato del 25% e con gli utili attesi in crescita del 37,64% all’anno per i prossimi tre anni?

Prima di andare a individuare i livelli chiave sui quali operare con le probabilità a favore sul titolo Tamburi Investment Partners, analizziamo lo stato di salute del titolo.

Come gestire il tuo portafoglio d'investimento in un periodo di volatilità?

Se hai più di 350.000 € da investire, ricevi la "La guida dell'investitore ai mercati Orso" e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Secondo gli analisti che coprono il titolo, il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25%. Purtroppo la valutazione della società in termini di multipli di utili è piuttosto elevata. Infatti, la società viene pagata 140,74 volte l’utile per azione stimato per l’anno in corso.

Un aspetto molto positivo è legato alle attese di crescita degli utili nei prossimi anni, Secondo gli analisti gli utili di Tamburi Investment Partners cresceranno mediamente del 37,64% all’anno per i prossimi tre anni.

Come investire su un titolo azionario sottovalutato del 25% e con gli utili attesi in crescita del 37,64% all’anno per i prossimi tre anni: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Tamburi Investment Partners (MIL:TIP) ha chiuso la seduta del 9 novembre a 5,85 euro in rialzo del 2,63% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista e ha già raggiunto il suo II obiettivo di prezzo in area 5,87 euro. Nei prossimi giorni, quindi, decisivo sarà quanto accadrà in prossimità di questo livello. Una chiusura giornaliera superiore a 5,87 euro farebbe scattare le quotazioni verso la massima estensione del rialzo in area 6,18 euro (III obiettivo di prezzo). Viceversa, una chiusura giornaliera inferiore a 5,56 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame settimanale

Su questo time frame si può notare come da inizio maggio le quotazioni siano ingabbiate all’interno del trading range 5,51-6,17 euro. Solo una chiusura settimanale esterna a questi livelli darebbe direzionalità alle quotazioni. Gli obiettivi al rialzo sono quelli indicati in figura.

Time frame mensile

Il mese di novembre potrebbe dare un forte impulso al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 6,5 euro. Condizione necessaria per il raggiungimento di questo obiettivo sarebbe una chiusura mensile superiore a 5,7 euro.

In caso contrario le quotazioni potrebbero scendere fino al supporto in area 5,22 euro. Una chiusura mensile inferiore a questo livello farebbe invertire definitivamente al ribasso la tendenza in corso.

Approfondimento

L’esito sorprendente di una Borsa che decolla improvvisamente in pochi minuti per una notizia che coinvolge tutto il mondo