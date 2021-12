Il titolo azionario DBA Group si trova in una sorta di limbo sospeso com’è tra il rialzo e il ribasso. Una situazione di incertezza che rende complicata la pianificazione di una strategia di investimento efficiente. Andiamo, quindi, a vedere come investire su un titolo azionario sospeso tra il rialzo e il ribasso.

Dal punto di vista della valutazione DBA Group ha un livello molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.45 volte il suo fatturato del 2021. Inoltre il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica. Infine, ricordiamo che il fair value del titolo, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di oltre il 20%.

Un altro punto a favore dei rialzisti è quello legato alla crescita future degli utili del gruppo. In base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, infatti, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi. La stima è del 113% medio annuo per i prossimi 3 anni.

Infine, anche la situazione patrimoniale è buona con un indice di liquidità, sia di breve che di lungo periodo, ben superiore a 1.

Avvertenze

Prima di concludere dobbiamo far notare che la capitalizzazione del titolo è di circa 17 milioni di euro. Inoltre il controvalore scambiato giornalmente può essere anche inferiore ai 100.000 euro. Si comprende, quindi, come il titolo sia facilmente manovrabile con piccole somme di danaro. Per questo motivo si raccomanda molta prudenza e di evitare grosse esposizioni per evitare forti perdite in conto capitale. La conseguenza di questa cosa è che DBA Group è più volatile del 75% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 6% a settimana.

Come investire su un titolo azionario sospeso tra il rialzo e il ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

DBA Group (MIL:DBA) ha chiuso la seduta del 2 dicembre a quota 1,59 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico le quotazioni si stanno muovendo all’interno di un trading range delimitato dai due livelli 1,5167 euro e 1,7953 euro. Questi livelli rappresentano il primo ostacolo lungo il percorso ribassista (linea continua) e rialzista (linea tratteggiata), rispettivamente.

La rottura di uno di questi due livelli, infatti, aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi indicati in figura.

Approfondimento

